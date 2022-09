Aurora Ramazzotti rompe il silenzio. Un periodo decisamente denso di gioia per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che insieme al compagno Goffredo Cerza vivrà la gioia di dare alla luce un bebè. E dopo la conferma della gravidanza, Aurora Ramazzotti ha deciso di tornare a parlare ai suoi numerosissimi fan.

Aurora Ramazzotti è incinta. Dopo la conferma della gravidanza, torna a parlare sui social

Una notizia decisamente lieta per tutti, ma che è andata incontro a un inevitabile clamore mediatico. Aurora Ramazzotti ammette le difficoltà attravero le stories: “Non ho capito se questa cosa delle storie di 60 secondi mi facilita il tutto oppure lo rende ancora più difficile. È da un po’ che so cercando di fare storie in cui vi spiego delle cose, ma l’avere tanto tempo mi fa sproloquiare”. (Aurora Ramazzotti incinta, il pancino si vede e c’è la prima foto).

Poi Aurora Ramazzotti aggiunge: “Quello che volevo dire è nell’ultimo periodo sono stata molto assente dai social, so che sembra impossibile perché pare che io sia ovunque”, Aurora parla cos’ di una “scelta consapevole e necessaria da una parte per capire cosa mi sta accadendo in questo ultimo periodo e poi perché vi confesso che questo fatto di essere diretta e trasparente, di aver quindi portato me stessa su questi canali, un po’ stava diventando un’arma a doppio taglio”.

Parole ponderate quelle della figlia di Eros e Michelle che così conclude la sua riflessione condivisa con i fan: “Quindi sto cercando di carburare anche alla luce di quello che mi sta succedendo” e ancora: “a chi mi segue voglio dire che sto carburando e tornerò. So che c’è qualcuno curioso, e lo capisco, fatemi capì e poi ci risentiamo”.