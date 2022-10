La foto di Aurora Ramazzotti ha fatto emozionare i suoi fan. Come sempre la figlia di Michelle Hunziker è attiva sui social e spesso si confida con i suoi numerosi follower. Da qualche settimana è ufficiale la notizia della gravidanza, che in realtà era stata annunciata ad agosto da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Proprio il conduttore del Grande Fratello Vip aveva chiesto pubblicamente scusa alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti per aver dato la notizia senza che la giovane avesse superato i tre mesi, quelli più delicati. In un video Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza hanno ripercorso tutte quelle volte in cui era stato scritto o vociferato che lei fosse in dolce attesa. Tutte false fino a quando Goffredo chiede alla fidanzata se è in dolce attesa e lei risponde di sì.

La foto di Aurora Ramazzotti quando ha scoperto di essere incinta

“Volevamo scusarci con tutti gli amici ai quali, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così”, avevano i futuri genitori a margine del video. La foto di Aurora Ramazzotti col pancino è stata invece pubblicata da Michelle Hunziker, felicissima per l’arrivo del primo nipotino. Un maschietto.

Come ormai abitudine, l’annuncio del sesso del figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è stato fatto durante il gender reveal organizzato da Sara Daniele, figlia di Pino e migliore amica della primogenita di Michelle ed Eros. In queste ore Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto. Uno scatto che la ritrae mentre abbraccia la madre e in primo piano si vede il test di gravidanza.

La foto di Aurora Ramazzotti è stata pubblicata dalla giovane su Instagram per rispondere a una follower che le chiedeva come avesse reagito al test di gravidanza positivo. Nella foto si vedono Aurora e Michelle, vestite con lo stesso pigiama, abbracciate e in primo piano, poggiato sul lavandino, il test di gravidanza positivo.

“Ora sto molto bene, grazie. – ha rivelato Aurora Ramazzotti – Come tutto cerco di viverla nella maniera più cauta ed equilibrata possibile. Con Goffredo al mio fianco è tutto perfetto. Un giorno alla volta. E ogni giorno scopro cose nuove. Sicuramente ho fame. Molta”.