Aurora Ramazzotti ha ufficializzato una sua decisione per preservare la sua salute, in particolar modo quella psichica. La notizia l’ha data a poche ore dall’arrivo di Natale, una sorta di buono proposito in vista della fine del 2022. Ormai è stanca di dover fare i conti con situazioni insostenibili e quindi ha compiuto una scelta drastica e definitiva. In tanti rimarranno malissimo, visto che la apprezzano notevolmente, ma alla fine lei ha ritenuto giusto fare questo passo, che ormai era da ritenere inevitabile.

Non ne poteva più Aurora Ramazzotti e questa decisione per la sua salute mentale è stata una logica conseguenza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è concentrata sulla sua gravidanza avanzata e quindi non ha alcuna voglia di stressarsi ulteriormente, proprio per concludere al meglio questi ultimi mesi. E poi potrà anche godersi serenamente i suoi primi giorni da neo mamma. Oltre a questa scelta assunta nelle ultime ore, da parte sua ne è prevista un’altra altrettanto dura.

Leggi anche: “È pericoloso per il bimbo”. Aurora Ramazzotti incinta, cosa l’hanno vista fare. Fan preoccupati





Aurora Ramazzotti, decisione drastica per la sua salute mentale

Nelle scorse ore, attraverso delle Instagram stories, Aurora Ramazzotti ha confermato di aver preso una decisione riguardante la sua salute mentale, che era messa a repentaglio a causa di alcune persone. Sarà stata sicuramente una scelta sofferta, ma necessaria per preservare lei, il suo compagno Goffredo Cerza e anche il futuro nascituro. C’è chi ha condiviso questa sua linea, mentre altri sono rimasti molto male perché ci tenevano particolarmente a sapere ogni aspetto della sua vita privata.

Secondo quanto ha comunicato la ragazza con tanto di foto, Aurora Ramazzotti ha deciso di rinunciare al social network Twitter: “Il tuo account è stato disattivato”. E lei ha commentato: “La mia salute mentale ne beneficerà”. E ha dato il suo arrivederci al social. Il sito Leggo ha comunque sottolineato un aspetto da tenere in considerazione, infatti ha un mese di tempo per cambiare idea e chiedere a Twitter di attivarle nuovamente l’account. Ma lei ha già preannunciato un’altra decisione simile.

Infatti, in un’altra story ha anche rivelato di essere intenzionata a disattivare un altro profilo social: “Facebook you’re next”, ovvero “Facebook, tu sei il prossimo”. Nessuna intenzione, almeno per il momento, di eliminare Instagram. Ma la preoccupazione dei fan c’è comunque.