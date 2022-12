Aurora Ramazotti è giunta al settimo mese di gravidanza. La scorsa estate è stata resa nota la notizia che ha mandato in visibilio mamma Michelle e papà Eros. “Aurora, mi fai diventare nonno, incredibile”, aveva esultato sul palco dell’Arena di Verona appena ricevuta la notizia della gravidanza della figlia. “Sono del parere che quando due si amano devono procreare. Loro si amano, è un amore bello, profondo, è un esempio”, ha confidato a Mara Venier domenica 18 dicembre. “Auri è una ragazza con la testa sulle spalle, è pronta per questo”.

La pancia di Aurora Ramazzotti cresce, ma questo non le impedisce di svolgere attività fisica per tenersi in forma anche in gravidanza. Corre, fa sport, si allena in piscina e si tiene in forma, come mostra sui social. Nelle ultime stories ha condiviso un video del suo allenamento suddiviso in diversi spezzoni: “Il corpo che cambia, le abitudini che si adattano”, ha scritto la compagna di Goffredo Cerza sui social.

Aurora Ramazzotti, critiche per l’allenamento in gravidanza

Tuttavia non tutti sui social apprezzano la voglia di Aurora Ramazzotti di fare attività fisica in gravidanza. Va detto che molti esperti la consigliano, sia per la salute del bambino che per quella della mamma. L’ultima Instagram Stories della ragazza in cui si mostra in palestra è stata il pretesto per attaccarla da parte di chi non gradisce questa sua scelta. Alcuni follower non approverebbero i duri allenamenti che Aurora Ramazzotti svolge.

“Potresti mettere a rischio la salute del tuo bambino”, scrivono gli hater contrari all’attività fisica mostrata sui social dall’influencer. Più volte Aurora Ramazzotti è dovuta intervenire su questo tema spiegando che è seguita costantemente da un personal trainer e quindi i rischi di compromettere la salute del bebè sono azzerati. Gli esercizi fisici svolti da Aurora, infatti, vanno in sintonia con la sua condizione fisica.

Aurora Ramazzotti lo sa bene e, dopo un iniziale stop legato alle prime settimane della dolce attesa, ha ripreso ad allenarsi regolarmente, anche se a un ritmo meno intenso rispetto al passato. Già qualche settimana fa si era mostrata alle prese con la sessione quotidiana di stretching ma è nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di ironia. Si è mostrata sui social mentre indossa un completino viola durante l’allenamento e si è paragonata a un Teletubbies.