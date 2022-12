“Ha deciso”. Aurora Ramazzotti spiazza, scelta a sorpresa a pochi mesi dal parto

Aurora Ramazzotti è incinta e tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta. Ora ha preso una decisione sul parto, anche se non è stata confermata ufficialmente dalla diretta interessata. Lo scoop clamoroso è stato dato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, che in esclusiva ha fornito una notizia importante sulla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Nei giorni scorsi ci sono stati momenti struggenti, con le dediche alla giovane per il giorno del suo 26esimo compleanno.

Le ultime indiscrezioni riguardano dunque Aurora Ramazzotti, che è incinta di Goffredo Cerza. La decisione sul parto sarebbe ormai stata presa ed è un qualcosa di estremamente commovente. Intanto, la mamma Michelle Hunziker si sarebbe ormai lasciata definitivamente con l’ex marito Tomaso Trussardi. Avevano provato a riappacificarsi a distanza di quasi un anno dalla separazione, ma pare che le cose non abbiano funzionato nuovamente e i due sono quindi adesso single.

Aurora Ramazzotti incinta, la decisione sul parto

Quindi, mancano davvero pochi mesi e poi Aurora Ramazzotti da incinta passerà a mamma a tutti gli effetti, con la venuta alla luce del bebè. E una decisione sul parto sarebbe ormai cosa fatta, infatti il settimanale Chi ha riferito che il bebè non nascerà in Italia ma all’estero. E sarebbe anche stata individuata la struttura sanitaria nella quale Aurora si recherà tra fine marzo e aprile 2023, quando è previsto il suo parto. Ora comunque c’è curiosità nel sapere se queste voci saranno ufficializzate o meno.

Aurora Ramazzotti ha fatto una scelta romantica, infatti partorirà nella stessa clinica in cui è nata lei ma anche Michelle Hunziker. Il parto dovrebbe avvenire all’interno della struttura Sant’Anna di Sorengo, nelle vicinanze del lago di Lugano, quindi in Svizzera, terra di origine della conduttrice televisiva. In quella clinica tantissimi personaggi famosi si sono recati in passato, ad esempio una su tutte come ricordato da Isa e Chia è stata una delle figlie dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Barbara.

Aurora Ramazzotti lavora come influencer e conduttrice televisiva. L’annuncio sulla sua gravidanza è stato fatto lo scorso mese di agosto. Il futuro papà Goffredo Cerza è invece laureato in Ingegneria e l’amore tra i due è stato immediato. Lei ha confessato di aver detto ti amo poco tempo dopo la loro conoscenza.