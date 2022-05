Carmen Electra entra in OnlyFans: “Soldi e per me decido tutto io”

Novità assoluta per Carmen Electra, che entra in Onlyfans. La notizia è diventata virale in queste ore e sta facendo entusiasmare migliaia e migliaia di suoi fan. Come ricordate sicuramente, lei è una nota attrice, cantante, ballerina nonché modella. Il suo fascino è straordinario e tutti la conoscono indubbiamente per un ruolo passato alla storia della televisione. Infatti, è stata protagonista nella serie del piccolo schermo Baywatch, dove interpretava precisamente Lani McKenzie. Ma non solo

Infatti Carmen Electra, entrata ora in Onlyfans, ha recitato come attrice in film bellissimi come Vacanze di Natale 2000, Scary Movie, Disaster Movie, Dirty Love- Tutti pazzi per Jenny e StarStruck – Colpita da una stella. Ora ha comunicato a tutti la sua decisione di entrare a far parte di questo mondo hot. Infatti, ha deciso di iscriversi alla famosissima piattaforma usata dagli adulti. E ha anche rilasciato importanti dichiarazioni in un’intervista, che ha voluto concedere ai giornalisti del sito People. E qui ha spiegato tutto sulla sua scelta.





Carmen Electra entra in Onlyfans: la decisione ufficiale

Dunque, l’attrice Carmen Electra è su Onlyfans e lo ha comunicato in via ufficiale ai suoi fan anche attraverso l’uso del suo profilo Instagram. Qui, tra l’altro, ha postato una sua immagine molto sexy che sponsorizza in un certo senso la sua novità. Mentre a People ha raccontato: “Registrarmi al sistema è stato un gioco da ragazzi. Pensavo solo a cose tipo ‘Sì, ho bisogno di farlo‘. Io, per una volta, ho l’opportunità di essere il capo di me stessa e di avere la mia visione creativa da condividere con i miei fan”.

Inoltre, Carmen Electra ha aggiunto ancora a People: “Senza che qualcuno mi stia addosso dicendomi ‘Non fare questo, non fare quello. Copri questo’. È davvero bello difendere se stessi. Penso che quello che sta succedendo ora è che le persone stanno finalmente difendendo se stesse e chi sono. Non è sempre facile da fare, ma rispetto le persone che possono difendere quello che sono ed essere onesti al riguardo. Utilizzerò precisamente delle foto e dei video che mi permetteranno di essere in contatto intimo con i miei ammiratori”.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Carmen Electra ha avuto due gravissimi lutti nel 1998, infatti sono decedute sua madre per un tumore al cervello e sua sorella per un infarto. Poi ha avuto un matrimonio di breve durata con la star della pallacanestro, Dennis Rodman. Ha avuto anche un secondo matrimonio con Dave Navarro, ma nel 2006 si è separata anche da lui. Ha annunciato in diverse occasioni, durante le sue interviste, di essere bisessuale.

