Lucas Peracchi è pronto a voltare pagina dopo la storia con Mercedesz Henger: la loro relazione è terminata dopo 2 anni. “Ragazzi, me lo state continuando a chiedere Io e Lucas non stiamo più insieme – ha detto la ragazza -. Ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto. Per quanto riguarda le motivazioni, non sono cambiate da quelle che avevo raccontato da Barbara (D’Urso’, ndr)”.

E ancora: “È stata un’avventura bellissima ma purtroppo si è conclusa”. Il motivo, come spiegato anche durante l’ospitata alla trasmissione di Barbara D’Urso, le divergenze caratteriali e le continue liti anche per futili motivi. Già agli inizi di maggio la notizia era stata confermata da lui: “Non ne voglio più parlare, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita”.

Mercedesz Henger ha sempre preso le difese del fidanzato mettendosi contro sua madre, che in una recente intervista ha detto: “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità. Se però lei si piace così, io sono contenta per lei”. Lucas Peracchi ha appreso della fine della sua relazione senza essere stato informato: “Ho appreso l’ufficialità di essere single. Accetto la sua decisione. La vita va avanti. I problemi sono altri”, ha scritto Lucas Peracchi su Instagram.





Ora, però, arriva la svolta. Lucas Peracchi, uno dei personal trainer più fisicati di sempre, decide di posare nudo. E lo fa sapere a tutti attraverso Instagram: “Non ho mai avuto problemi a stare senza veli, ma poiché sui social non si può allora una settimana fa ho deciso di aprire un profilo OnlyFans”. Si tratta di contributi a pagamento che Peracchi manderà ai fan. Ma non si tratta di video o foto vietate, nulla di particolarmente hot: pare che si tratti di nudo artistico.

Lucas Peracchi è uno dei personal trainer più affermati in Italia: qualche anno fa ha lanciato un vero e proprio sito legato al fitness. Fino a poco tempo fa il suo nome circolava negli ambienti tv come naufrago all’Isola dei famosi. Non se ne è fatto nulla, ma pare che ora lui sia pronto per la prossima edizione e sarebbe un vero e proprio boom per uno che ama la natura in tutte le sue forme. Infatti sui social Peracchi è molto seguito con video e foto delle sue sessioni di allenamento a torso nudo e con i muscoli ben in mostra.