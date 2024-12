Si sta avvicinando l’anniversario più triste per Michael Schumacher, infatti il 29 dicembre di 11 anni fa rimase vittima di un terribile incidente sugli sci che lo costrinse anche ad alcuni mesi in coma farmacologico. Ma adesso proprio questo periodo dell’anno è invece entusiasmante, infatti ci sarà un nuovo arrivo nella sua famiglia come annunciato nelle scorse ore.

Una notizia straordinaria per Michael Schumacher e gli altri componenti della sua famiglia. In arrivo una splendida bambina, che favorirà un clima strepitoso. I preparativi sono già iniziati e ora non resta altro che aspettare la conclusione dei 9 mesi di gravidanza per presentarla a tutti.

Leggi anche: “Ecco cosa faceva”. Michael Schumacher, la terribile scoperta sulla sua infermiera





Michael Schumacher, nuovo arrivo in famiglia: “Incinta di una bambina”

Michael Schumacher sarà infatti nonno, grazie alla nascita di una nipotina che sarà data alla luce dalla figlia Gina Schumacher. Quest’ultima si è recentemente sposata, visto che a settembre ci sono state le nozze, e ora ha anche rivelato sui social di essere incinta di una femminuccia: “Aspettiamo con impazienza l’arrivo della nostra bambina”. E il fratello Mick ha commentato: “Sono così eccitato”.

La figlia dell’ex pilota di Formula Uno oggi 55enne si è unita in matrimonio con Iain Bethke, figlio di un manager originario dell’Inghilterra e di un’insegnante tedesca. La giovane, che ha 27 anni, ha postato delle immagini bellissime per fare il lieto annuncio dato che ha mostrato una sella, un giubbottino, dei piccoli stivali e una corona di rose. Una scelta dettata dalla sua passione verso i cavalli.

Gina Schumacher ha scritto che sua figlia nascerà ad aprile 2025. Una gioia enorme per la famiglia di Michael. Ricordiamo che su quest’ultimo vige il massimo riserbo, infatti nessuno al di fuori delle persone a lui più care conosce esattamente il suo stato di salute dopo quel devastante incidente.