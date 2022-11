“Lì ho dato di matto”. Arisa, per la prima volta parla l’ex Andrea Di Carlo: perché si sono lasciati

La relazione tra Arisa e Andrea Di Carlo ha riempito le pagine di gossip. Un amore scoppiato all’improvviso, una passione travolgente che aveva portato la coppia anche a parlare sin da subito di nozze (il giornalista Santo Pirrotta aveva diffuso la data: 2 settembre 2021, indiscrezione mai confermata dall’allora coppia). Poi, quando nessuno se lo aspetta, qualcosa si rompe e inizia un lungo tira e molla fatto di recriminazioni e passione allo stesso tempo, fino a quando il sipario cala definitivamente.

Nel frattempo la vita di entrambi è andata avanti: Arisa ha partecipato a Ballando con le stelle e ha conosciuto Vito Coppola, il suo ballerino. Anche in quel caso la passione tra i due e l’intesa sul palco erano abbastanza evidenti. Poi qualcosa si è incrinato e anche questa storia è terminata: “Sono in convalescenza dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo”, è stato il commento di Arisa sulla fine della relazione con Vito Coppola.

Leggi anche: “Sto frequentando lui”. Arisa, nuovo uomo: la bellissima novità dopo l’addio da Vito Coppola





Arisa e Andrea Di Carlo, perché si sono lasciati: parla lui

Ora Andrea Di Carlo torna sulla fine del rapporto con Arisa e lo fa in una intervista concessa a Mow Magazine. A distanza di diverso tempo, il manager decide di vuotare il sacco e raccontare il motivo per cui tra loro è finita. La cantante ha più volte parlato della vicenda, lui quasi mai. Si sapeva soltanto che fosse furibondo per un’intervista concessa da Arisa a Domenica In, da Mara Venier. Per Andrea Di Carlo è arrivato il momento di rendere nota a tutti la sua versione dei fatti. E si scopre che ci sono almeno due elementi che non si conoscevano. “Allora, due presupposti: il primo è che io non ero molto d’accordo col fatto di annunciarlo già in tv e lei lo sapeva. Poi lo fece dire lo stesso al giornalista Santo Pirrotta al programma della Volpe e la notizia uscì su centinaia di testate, va bene. Il secondo presupposto è che non amavo guardarla quando stava in televisione”, ammette.

Andrea Di Carlo commenta anche l’intervista di Arisa a Mara Venier: “Allora, Rosalba si era comprata un paio di scarpe di Dior e io le dissi subito che quelle le avremmo usate solo nel letto. Quel giorno, mi scrisse per dirmi di guardarla dalla Venier perché si sarebbe messa proprio quelle scarpe. Caddi nella trappola. Mara mandò una clip di due minuti, un tempo televisivo lunghissimo, dove non venni citato. Poi neanche Rosalba non disse il mio nome. Qualcuno lo vide come un gesto di riservatezza, quasi gentile nei miei confronti. Io andai fuori di matto”, ammette il manager

Quindi tornati a casa Arisa – stando al racconto di Andrea Di Carlo – cerca di calmarlo “e ce la fece anche. Solo che poi alle quattro del mattino si svegliò e mi disse che voleva tornare a casa sua. Io venivo da un Sanremo in cui avevo portato sia lei che Ibra e che era stato veramente stressante, come solo il Festival sa essere. Ero spossato. In quel momento, mi dissi proprio: “Io non voglio stare con qualcuno che mi pianta una scena alle quattro del mattino e mi scombussola la vita dal nulla”. Così Rosalba prese la porta e io scrissi subito un post su Instagram. Qualcosa tipo: ‘L’amore è per i coraggiosi, arrivederci e grazie, il matrimonio non si fa più’. Questa fu la cosa più sbagliata del mondo, non avevo calcolato la potenza mediatica di quanto avevo scritto. Tutti quanti riportarono: Arisa lasciata all’altare ecc ecc. Non avevo pensato potesse succedere, mi è spiaciuto farle del male”, conclude il suo racconto fiume.