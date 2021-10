La storia tra Arisa e Andrea Di Carlo è giunta al capolinea. Lei si sta dedicando anima e corpo alla danza per la partecipazione a Ballando con le stelle, lui lavora dietro le quinte dello show. E ora, dopo un lungo silenzio, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. La loro storia d’amore è stata breve: sognavano di sposarsi, di avere figli, ma la relazione non ha avuto un lieto fine. Andrea Di Carlo si è raccontato in una al settimanale Oggi, non ha alcun dubbio.

“Questa estate è andato tutto benissimo – ha ammesso Andrea –. Io l’ho seguita nel suo tour, ero il suo amante, fidanzato, marito, assistente. Poi, dopo un viaggio a Napoli per lavoro, è precipitato tutto”. Una serata trascorsa insieme in mezzo alla folla, alla mercé degli occhi di tantissimi sconosciuti, ha fatto capire al manager che c’era qualcosa di strano: “Ho avuto l’impressione che, più che altro, volesse far vedere agli altri di avere un uomo”. I propositi di nozze sono stati accantonati: “Sono rinsavito. Gli artisti ti portano nel loro mondo, ti fanno sentire speciale, ma possono distruggerti”.

I due non sono riusciti a ricucire il loro rapporto. “Questa rottura è definitiva. Arisa è una persona straordinaria, un genio, un’artista con la A maiuscola. Ma non è fatta per stare in coppia, o almeno non con me”. Per diversi mesi, i due si sono ripresi e mollati in un turbinio di sentimenti che non si sono mai sopiti. Poi, durante la stagione calda, tutto sembrava essere tornato al suo posto.





Andrea Di Carlo ha voltato pagine e sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad Elisa, una donna che aveva già conosciuto in passato, e con la quale si è concesso alcuni scatti social che li ritraevano in atteggiamenti intimi. L’addio ad Arisa è solo un ricordo, che riaffiora però anche sul lavoro. Lei è infatti protagonista di Ballando con le stelle, così come due artisti rappresentati dal suo ex (Morgan e Federico Lauri, per la precisione). La cantante avrebbe chiesto a Milly Carlucci di cambiare i turni delle prove per evitare dolorosi incontri dietro le quinte.

Dopo un anno ad Amici, Arisa ha deciso di lasciare il banco del talent dove vestiva i panni di professoressa di canto: oltre a voler portare a termine i suoi impegni discografici, l’artista voleva dedicarsi ad una nuova esperienza. Pertanto è approdata nel cast di Ballando con le stelle, dove ha già dato prova di notevoli abilità e conquistandosi il favore sia della giuria che del pubblico. Dopo la prima esibizione era molto emozionata e ha ammesso di non essere riuscita a prendere sonno. È a passo di danza che Arisa vuole dimenticare le delusioni amorose degli ultimi mesi, accanto ad un ballerino d’eccezione: Vito Coppola.