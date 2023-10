Caso Andrea Giambruno, fuori la verità sui video tanto discussi. Il clamore mediatico è tutto rivolto sul caso dell’ormai ex compagno della Premier, Giorgia Meloni, e questo non solo in seguito all’annuncio della rottura di coppia. A spostare l’attenzione dalla vita sentimentale del giornalista, il caso dei fuorionda trasmessi nel corso della puntata di Striscia la Notizia e annesse critiche da parte di molti. E nelle ultime ore avrebbe preso parola anche il padre del tg satirico, Antonio Ricci, che ha dunque rivelato alcuni dettagli della questione fin qui ignorati.

Antonio Ricci sui fuorionda di Andrea Giambruno, tutta la verità. Ormai la questione è diventata per tutti un caso cruciale. Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia, ha commentato l’addio della coppia all’Ansa. “Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere“, ha detto l’autore di Striscia lasciando intendere di sapere molte cose sull’ormai ex compagno della premier. Un favore, dice Antonio Ricci, perché l’annuncio di Giorgia Meloni è arrivato proprio dopo la messa in onda da parte del suo tg satirico dei fuori onda del conduttore della trasmissione di Rete4 Diario del Giorno.

Ma un’altra domanda sorge spontanea: chi ha mandato i video ad Antonio Ricci? A rispondere al quesito, il sito Fanpage. Si apprende che i video in questione possono essere registrati a “bassa frequenza”, che altro non è se non un circuito chiuso che collega le varie regie. Una fonte a “bassa frequenza”, dunque, può essere intesa come una fonte per così dire “primaria” per ogni tipo di fuorionda su tutte le reti. Ma non solo questo. Infatti la registrazione di un fuorionda può avvenire anche attraverso uno smartphone o con qualsiasi dispositivo. Spiegato anche questo aspetto, passiamo dunque a un altro punto fermo.

Antonio Ricci nelle ultime ore ha infatti deciso di rompere il silenzio sul caso dei video con audio a lui pervenuti: “Del caso ‘Fuorionda’ ho letto ricostruzioni mirabolanti, complottarde, a volte incredibili, ma tutte divertenti“, rivela in una nota pubblica sul sito di Striscia la Notizia, per poi spiegare nel dettaglio come sono andate le cose: “Mercoledì mattina sulla scrivania mi trovo la rivista Chi con in prima pagina la foto del first gentleman in un campo di grano, a guisa di papaverone o spaventapasseri. All’interno veniva esaltato il cuore ‘gitano’ e il ciuffo del giornalista che sarebbe priapescamente cresciuto con gli ascolti. ‘Acciderbola’ – ho pensato – ‘l’astuto cardinal Signorini si sta preparando a celebrare una beatificazione’. Siccome sono un laico, specie in estinzione, ho una naturale diffidenza verso i nuovi santi, ricorderete il ‘Caso Soumahoro’ ”.

E ancora: “Ho pensato subito di utilizzare l’antidoto. Da una fortunosa pesca estiva avevo due fuorionda del giornalista in frigo. Li ho usati. Così come son solito fare. Come quello di ‘Buttiglione-Tajani’ che Berlusconi dichiarò esser la causa della caduta del suo governo“.Ricci ha poi aggiunto: “La cosa che mi ha più stupito di tutto il dibattito è che per il 90% dei giornali sembra impossibile che possa esistere qualcuno che prende iniziative di testa sua e non sia un mero ventriloquo“. Su Giorgia Meloni? A proposito della roccia che resta tale e della goccia che resta acqua, Ricci afferma: “Per quanto riguarda la pioggia sulla roccia, magari non scalfisce subito, ma può far nascere un bell’arcobaleno“.