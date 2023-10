Ieri sera i fuorionda a dir poco imbarazzanti di Striscia la Notizia su Andrea Giambruno. Stamani, nemmeno dodici ore dopo, il post con cui Giorgia Meloni ha chiuso la storia con il giornalista: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”, scrive il premier.

E ancora: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto.

Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”.





Andrea Giambruno, secondo Dagospia sarebbe fuori da Mediaset

Quindi conclude: “Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. Non è la prima volta che Giambruno finisce sotto i riflettori. Poche settimane fa, dopo lo stupro di Palermo, disse: “Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico”.

E ancora: “Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. Mediaset, in quell’occasione, aveva chiuso un occhio.

Ma stavolta non sarà così. Stando a quanto riportato da Dagospia, Andrea Giambruno sarebbe fuori da Mediaset: dovrà lasciare il programma “Diario del Giorno”. La decisione sarebbe arrivata dopo i fuorionda, alla luce delle polemiche esplose dopo i video duffusi da Striscia la notizia. Una spacconeria che rischia di pagare a carissimo prezzo.