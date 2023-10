Nuova puntata ieri sera di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4. Non passa settimana che il conduttore faccia parlare di sé, per gli ascolti in costante crescita e per la sua grande capacità di comunicare e tenere a bada anche gli animi più agitati. La scorsa puntata era stata caratterizzato da uno scontro tra gli ospiti in studio. La guerra in Israele è stato avallo per un attacco, da parte di Giuseppe Cruciani, alla sinistra.

“La sinistra italiana negli ultimi trent’anni ha sempre sostenuto la causa palestinese”. Una dichiarazione che non piace a Claudia Fusani, anche lei ospite di Paolo Del Debbio su Rete 4: “Ma cosa c’entra la Palestina con Hamas?”. “Hamas è la Palestina”, ha tuonato Cruciani che ha incontrato il giudizio negativo di Fusani: “Ma no, la Striscia di Gaza è una cosa, la Cisgiordania un’altra. Non diciamo bestemmie”.





Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio siparietto con una collaboratrice

A quel punto Cruciani ha perso ogni freno: “La sinistra italiana, in tutte le sue diramazioni, ha sostenuto a spada tratta la causa palestinese in una sorta di slogan con ‘né con il terrorismo, né con gli israeliani segregazionisti’. La realtà è questa”. Toni aspri rispetto quelli del Del Debbio che, anche ieri, ha dimostrato la sua eleganza.

In un video si vede una sua collaboratrice si avvicina e con le mani aperte in bella vista. Scrive Libero: “Sembra minacciosa, ma in realtà è lì soltanto per battere il più consueto dei “ciak” per cominciare a girare. Del Debbio ha un piccolo sussulto, poi comincia a sorridere ed esclama: “Ah, pensavo mi volesse dare un ceffone!”. Quindi, soltanto un gesto normale in un ambiente di lavoro televisivo, nessun imprevisto assalto per vendicare un torto subìto”.

Il giornalista, con ironia, ha subito postato sul suo profilo il video, con questa descrizione: “Ieri mentre stavo girando un servizio ho visto una brava collega che mi veniva incontro con un certo vigore e alzando le mani… poi voleva solo dare il ciak per cominciare!”. Tanti i messaggi per lui: “Il potere di un ciak Del Debbio! Non l’avrei mai fatto Paoloooo”.