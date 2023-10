Rischia di scatenarsi una vera bufera al Grande Fratello, anche perché la concorrente Letizia Petris non ha usato troppi giri di parole per prendere di mira non soltanto Beatrice Luzzi ma anche lo stesso Alfonso Signorini. La giovane pensa di aver ormai capito tutto e ha fatto delle allusioni sconcertanti, che potrebbero davvero far scoppiare una marea di polemiche. E chissà se lo stesso conduttore non sarà costretto a intervenire in prima persona.

Infatti, dopo la puntata del Grande Fratello, Letizia Petris ha deciso di sfogarsi con altre due coinquiline ed ecco che si è parlato di Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini. Ci sarebbe per lei qualcosa di losco, forse di segreto, che potrebbero mettere in pratica alle loro spalle. Non ha prove certe, ma ha lanciato una sorta di campanello di allarme nominando anche un episodio particolare che l’ha lasciata veramente senza parole.

Grande Fratello, Letizia Petris contro Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini

Dunque, nel post-puntata del Grande Fratello, prima di andare a dormire Letizia Petris ha iniziato a dialogare con Anita ed Angelica nei pressi della piscina del programma. Beatrice Luzzi ed Alfonso Signorini sono stati i protagonisti della loro conversazione, ed è stata proprio la bellissima fotografa ad aumentare i dubbi nel pubblico. Avrebbe parlato di una specie di complotto che sarebbe stato orchestrato dal presentatore e dalla regia per favorire l’attrice.

Ecco cosa ha affermato Letizia sul conto di Beatrice: “Amore a me fa strano una cosa e ora ti spiego. Quando è venuta mia mamma lei lo sapeva. Ore prima mi ha detto che secondo lei sarebbe arrivata mia madre a farmi una sorpresa. Poi si è giustificata dicendo che lo pensava da come ero vestita. Poi c’è Alfonso Signorini che la difende sempre. Ogni volta che va in confessionale poi ci sta tipo sette ore“. E gli utenti hanno subito condiviso il video in questione.

Letizia anita e angelica stanno diffamando il programma in piscina insinuando che Beatrix è sempre preferita per un meccanismo del gf perché raccomandata elencando i motivi e – censura 💀💀 pic.twitter.com/nMvrwaFQLu — fm (@La_gazzette) October 20, 2023

L’internauta di X ha commentato: “Letizia, Anita e Angelica stanno diffamando il programma in piscina, insinuando che Beatrix è sempre preferita per un meccanismo del GF perché raccomandata. Elencando i motivi e censura“. Quindi, la regia ha poi stoppato quella conversazione che rischia di aprire un caso.