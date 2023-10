Puntata effervescente al Grande Fratello, con Alfonso Signorini che si è arrabbiato non poco con alcuni concorrenti. Nel pieno della diretta, il conduttore si è accorto di alcune irregolarità e subito le ha fatte notare. Ha rimproverato i protagonisti di questa vicenda, che sono sembrati perplessi e quasi distratti, ma il padrone di casa non ha accettato assolutamente i loro comportamenti e le loro giustificazioni e ha tirato le orecchie davanti a tutti.

Non è stato facilissimo per lui condurre in porto quel momento importante del Grande Fratello, dato che Alfonso Signorini si è trovato di fronte ad una palese violazione del regolamento da parte di questi concorrenti. Almeno in tre non hanno rispettato le sue indicazioni e quelle degli autori, c’è stato il richiamo verbale ma non sappiamo se potranno anche essere presi ulteriori provvedimenti nelle prossime ore o comunque nella prossima puntata.

Grande Fratello, Alfonso Signorini contro alcuni concorrenti: cosa hanno fatto

Entrando più nello specifico della situazione creatasi dentro le mura del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato l’avvio delle nomination ma alcuni concorrenti hanno violato le disposizioni. Chi ha commesso un’ingenuità è stata innanzitutto Grecia Colmenares, infatti le telecamere hanno indugiato su di lei e si è potuto vedere che stava già leggendo le carte, fornite dalla produzione, per scegliere il nome del nominato.

Il conduttore Mediaset è esploso subito: “Ma scusa, scusate, chi vi ha detto di smanettare con le carte? Vi ho dato qualche licenza eh?”. Poi il sito Novella 2000 ha riportato le immediate scuse di Fiordaliso, altra concorrente coinvolta in questa storia: “Scusa, no no, scusa“. Stessa violazione è stata commessa da Giselda Torresan, che non ha aspettato il conto alla rovescia dei 30 secondi, infatti lui le ha detto: “Giselda, hai le carte in mano?”. E la ragazza è scoppiata a ridere, non facendo però divertire Signorini: “No, rido io Giselda. Non rido per niente”.

Infine, Signorini se l’è presa ancora con Fiordaliso, la quale aveva detto: “Siamo scioccobasiti”. Infatti, Alfonso ci è andato giù pesantemente: “Siete fuori di melone, va bene ragazzi, riprendetevi“. E poi tutto è proseguito regolarmente.