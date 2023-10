Alfonso Signorini demolisce Andrea Giambruno al Grande Fratello 2023. Il conduttore, aiutato dalla spalle ed opinionista Cesara Buonamici, hanno dato via a un paio di teatrini davvero esilaranti sulla vicenda di Andrea Giambruno, l’oramai ex compagno di Giorgia Meloni. Diciamo ex perché è proprio il primo ministro italiano che sui social, solo pochi minuti fa, ha annunciato che non sono più una coppia. La premier Meloni su Instagram ha infatti scritto: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”.

Scrive ancora Giorgia Meloni: “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio”.





Alfonso Signorini demolisce Giambruno al Grande Fratello

La Meloni continua: “Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. Tutto capita dopo le parole choc di Andrea Giambruno pubblicate da Striscia la Notizia.

Altro fuorionda di #Giambruno a #StrisciaLaNotizia. Dopo questa figure di merda, la #Meloni il blocco navale lo fa direttamente sul pianerottolo di casa. pic.twitter.com/sf9vIOKUMp — Gimmoriso' (@Fawollo1) October 19, 2023

E proprio commentando ciò e ignari che l’indomani Giorgia Meloni avrebbe annunciato la separazione, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici ci hanno ironizzato non poco. I due l’hanno fatto senza mai citarlo apertamente. Ad un tratto, ad esempio, Alfonso dice a Cesara (vestita stramente di blu) “Sai che ti dona questo blu estoril?“, facendo chiaro riferimento a quello che Andrea Giambruno ha detto alla collega Viviana Guglielmini del programma Mediaset.

A questo punto risponde Cesara che dice: “No, è blu Cina!“. Poi, a fine puntata Signorini, rivolgendosi a Cesara Buonamici, le dice: “Ma perché non ti ho conosciuta prima!?“. Anche qui, un’altra citazione, oramai epica di Andrea Giambruno, forse la più grave di tutte quelle ieri. Forse, ma qui i condizionali sono d’obbligo, la frase che ha determinato la chiusura della storia tra Giorgia Meloni e il giornalista. Ma magari le cose era già finite da tempo, chi lo sa con certezza, se non i diretti interessati.

