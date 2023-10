La teoria choc di Massimiliano Varrese su Heidi: “Le tremava la mano”. Si fa finalmente un po’ di chiarezza sulla vicenda dell’abbandono volontario di Heidi Baci dal Grande Fratello 2023. È la ragazza a parlare, non in prima persona ma tramite una lettera indirizzata ai suoi oramai ex inquilini della casa più spiata d’Italia. Come abbiamo raccontato, la ragazza ha scritto delle cose che Alfonso Signorini ha poi riproposto sotto forma di video, con una voce fuori campo proprio di Heidi. La ragazza ha quindi spiegato le motivazioni che l’hanno ‘costretta’ a suo dire a lasciare la casa.

>> “Devi abbandonare la casa”. Grande Fratello 2023, l’annuncio choc di Alfonso Signorini: poi la verità

“Ciao ragazzi – scrive Heidi Baci – dopo la mia uscita così improvvisa è doveroso darvi delle spiegazioni. Nell’ultimo periodo all’interno della casa ho mostrato segni di titubanza. Ero scossa e dubbiosa e i miei genitori hanno vissuto con malessere le vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre. Non posso entrare nel dettaglio e darvi altri informazioni, in questo momento la situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre”.





La teoria choc di Massimiliano Varrese su Heidi: “Le tremava la mano”

Heidi Baci scrive ancora: “Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento uscire era la cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me”. Ed ecco che prontamente Massimiliano Varrese si sbilancia e dice: “Credo che in questo momento sia giusto così. Forse sono un argomento ancora un po’ delicato e pesante. Una cosa scomoda. Per il futuro non lo so. Il mio sentimento? C’era e c’è, è forte e non va via in un attimo”.

Varrese dice poi: “Quello che è accaduto l’ha addirittura rafforzato. Io però adesso rispetto le sue decisioni. Se torno a riprendermela? A caldo sono cose che si dicono e poi ho ragionato. Non so cosa farò, ma un confronto sarebbe anche necessario e dovuto. La realtà fuori di qui è molto diversa“. Poi il sospetto choc di Massimiliano Varrese: “Ragazzi io noto i dettagli e ne ho visti diversi. Era una scrittura…”.

“Io ho osservato anche la calligrafia – dice ancora Massimiliano Varrese – da dislessico quale sono noto tutto. Ho notato una grafia tremolante, costretta, che andava verso la sinistra. Andava a sinistra, piuttosto che in avanti. Sintomo di una persona che in quel momento si sta tirando indietro. Secondo me l’ha scritta in un momento abbastanza concitato o magari non ce l’ha fatta a scriverla proprio come avrebbe voluto. Però questa cosa mi lascia con l’amaro in bocca“.

Leggi anche: “Sono immagini forti”. Heidi via dal GF, Signorini svela cosa è successo nel confessionale