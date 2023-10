Chi è stato eliminato al Grande Fratello 2023 giovedì 19 ottobre? Un grande colpo di scena c’è da dire, il pubblico, almeno una parte non se lo aspettava eppure è successo. L’eliminazione arriva dopo una puntata a dir poco frizzante in cui si è parlato di tutto, soprattutto dell’abbandono di Heidi Baci, chiaramente. Durante il corso della serata infatti, Alfonso Signorini ha spiegato cosa è successo e quali sono state le reali cause che hanno spinto la giovane a lasciare il programma senza neanche salutare i compagni.

Poi si è parlato tanto di Giselda Torresan. Come si sa, la giovane è una montanara e a riguardo Beatrice Luzzi ha detto: “Ho l’impressione che ormai abbia appreso tutto quello che poteva e che queste famose montagne le manchino davvero molto”. A questo punto interviene anche Cesara Buonamici che si rivolge direttamente alla ragazza e le chiede: “Ma tu chi sei veramente?”. Davvero tanta gente è sicura che la ragazza stia nascondendo qualcosa, il suo vero carattere ad esempio.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello 2023 giovedì 19 ottobre?

Massimiliano Varrese ha poi ricevuto una sorpresa. L’uomo, forse il più odiato della casa di questa edizione, ha potuto dire ciao alla mamma. Poco dopo però, l’idillio è finito quando Signorini fa leggere a tutti la lettera di Heidi che parla proprio dell’uomo, tra le altre cose. Si va quindi all’annosa questione del televoto. Chi è stato eliminato al Grande Fratello 2023 giovedì 19 ottobre?

Si salvano immediatamente Grecia Colmenares e Valentina. A questo punto restano in lizza per l’eliminazione Rosy Chin e Samira Lui. Le due sono nemiche giurate di Beatrice Luzzi ed è forse per questo che si trovano lì, visto l’amore incondizionato del pubblico per l’attrice. A questo punto Signorini parla della palpabile tensione amorosa che si è creata proprio tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi.

Poco dopo Cesara Buonamici è intervenuta affermando di sostenere Garibaldi: “Io mi domando, Beatrice tu volevi un toy boy lì dentro?”. Ma veniamo al nodo della faccenda, chi è stato eliminato al Grande Fratello 2023 giovedì 19 ottobre? A andarsene è stata Samira. Più tardi escono le percentuali e si scopre che la ragazza è stata eliminata con il 15% dei voti (Valentina 34%, Grecia 33%, Rosy 18%). In tanti fanno ancora fatica a crederci.

