Giovedì 19 ottobre va in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Come sempre Alfonso Signorini condurrà la serata con al fianco in studio Cesara Buonamici nella veste di opinionista e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori grazie alla postazione dedicata ai socia. Uno degli argomenti clou della serata sarà l’abbandono del gioco da parte di Heidi Baci e quanto accaduto nell’ultima puntata di lunedì 16 ottobre.

A far prendere questa decisione alla ragazza è stato il padre, entrato al Grande Fratello farle una sorpresa e per rimproverarla per l’amicizia con Massimiliano Varrese. “Io e la mamma siamo devastati da questa scelta sbagliata, alzare tutto un polverone inutile tra te e un uomo più vecchio di me, che tra poco andiamo in pensione. È stato come un pugnale al cuore”, ha detto l’uomo.

Grande Fratello, la confessione di Paolo Masella a Rosy Chin

Le parole del padre hanno toccato talmente tanto Heidi Baci che a fine puntata la ragazza ha deciso di abbandonare la casa. Questa sera un’altra donna dovrà lasciare il gioco e questa volta a causa delle nomination al femminile. Al televoto sono finite Rosy Chin, Grecia Colmenares, Samira Lui e Valentina Modini. Proprio in attesa della puntata, Rosy Chin ha deciso di scambiare due chiacchiere con Paolo Masella.

La chef dice di aver sentito dire che a Giuseppe avrebbe fatto piacere vederla fuori dalla Casa e che quindi perdesse al televoto di questa sera. Rosy ha chiesto conferma al coinquilino Paolo: “Ha detto: io vorrei che uscisse Rosy?”. “Così mi hanno detto, ma non so il motivo” ha risposto il macellaio romano dandole conferma. Poi la confessione choc, cosa che in realtà non potrebbe fare a causa del regolamento.

Senza troppi giri di parole Paolo Masella ha spifferato a Rosy che la scorsa volta era stato proprio Giuseppe Garibaldi a votarla durante le nomination. “Ti ha nominata lui l’altra volta”, ha detto il concorrente. Molto amareggiata, Rosy ha ammesso di essere delusa dal comportamento del coinquilino e si è detta pronta scoprire qualcosa in più sulla questione, promettendo a Paolo di chiedere presto spiegazioni a Giuseppe.