Si fa sempre più seria la situazione al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due avevano stretto un buonissimo legame e lei non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del bidello. Da parte di lui c’è stata invece maggiore titubanza, ma adesso sembra che siamo arrivati a definire una volte per tutte il loro rapporto. E poi durante la diretta con Alfonso Signorini del 19 ottobre potremmo scoprire ulteriori dettagli.

Proprio nelle ore precedenti a questa novità, al Grande Fratello Beatrice Luzzi aveva affermato davanti a Giuseppe Garibaldi: “Anche oggi sei stato un passo indietro. Non ho molto da dirti. Non posso chiederti di fare cose che non ti vengono di fare. Non posso chiederti niente. Non sono sicura che possiamo continuare. Perché? Perché non posso scherzare. Lui ha provato a rassicurarla, ma forse ha fatto peggio dicendole che si sta ‘sbagliando di grosso’ e che ‘nonostante tutto quello che è successo, non mi tirerei mai indietro'”.

Leggi anche: “Per colpa tua si sa tutto”. Grande Fratello, spiattellata roba intima con Garibaldi e Beatrice Luzzi crolla in lacrime





Grande Fratello, l’ultimo gesto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Adesso è stato il sito Tag24 a parlare di ciò che succede tra i due concorrenti del Grande Fratello. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono scontrati anche nel corso della scorsa notte, con tanto di urla, però potrebbe essere arrivato un punto di svolta definitivo. Inoltre, qualche giorno fa l’influencer Deianira Marzano aveva saputo da una sua seguace che lui avrebbe organizzato tutto già prima del reality, infatti avrebbe rivelato agli amici che si sarebbe legato ad una persona famosa per emergere.

Secondo l’ultimo aggiornamento di Tag24, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi potrebbero ormai aver troncato del tutto la loro conoscenza. Infatti, nelle ore precedenti la puntata del 19 ottobre non si sono degnati nemmeno di farsi un saluto. Quindi, si sarebbero completamente ignorati e durante l’appuntamento con Signorini potrebbero anche confermare l’intenzione di interrompere questo legame di amicizia.

Staremo a vedere se alla fine proveranno a ridurre questa frattura, ma la sensazione è che siamo in presenza di una situazione complicata. Anche perché Garibaldi non pare proprio avere gli stessi sentimenti provati da Beatrice.