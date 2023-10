Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, c’è un aggiornamento al Grande Fratello. Li avevamo lasciati così: con lei che aveva beccato il concorrente con cui è sempre molto complice a chiacchierare con gli altri. Anche di lei. Diversi concorrenti si sono infatti ritrovati in cucina a parlare del rapporto tra i due e volevano capire se lui avesse dei dubbi su questa “relazione”. Anche i video apparsi sui social mostrano che non appena l’attrice si avvicina al gruppo chi parla smette improvvisamente. E, come è nella sua indole, non ha lasciato correre.

“Tutti gli altri si mettono… Mi avete cacciata per parlare di me”, ha detto loro Beatrice. Gli altri, Ciro in testa, hanno negato invitandola a restare. Angelica Baraldi ha preso la parola: “Se io vedo un mio amico un po’ in difficoltà mi sento di aiutarlo”. Ma Beatrice: “Brava, sei molto buona, come al solito. Soprattutto se hai la possibilità di attaccare me…”. Più tardi ha avuto diversi confronti con Giuseppe Garibaldi che però non hanno portato a nulla. Se non all’ennesimo momento di sconforto.

GF, Beatrice Luzzi in lacrime con Garibaldi: “Sapevano tutto”

Come mostra anche il filmato pubblicato da un utente di X, dopo essersi accorta che parlavano alle sue spalle della storia con Giuseppe Garibaldi e dopo diversi battibecchi con lui, l’attrice di Vivere è andata in camera da letto è si è messa sotto le coperte dove pare si sia sfogata piangendo. L’ha presto raggiunta lui.

“Non mi fido ma non perché sei in malafede ma perché è troppo difficile. Non sono una qualunque. È difficile nella vita con me, figurati qui. Non è colpa tua”. “Dai Bea…“, ha provato a incoraggiarla lui. Si sono scambiati anche qualche bacio fino a quando Beatrice Luzzi lo ha avvisato: “È l’ultima volta che lo permetto”.

Beatrice: Non mi fido ma non perché sei in malafede ma perché è troppo difficile. Non sono una qualunque. È l'ultima volta che lo permetto. Hai raccontato la nostra intimità. Non vedevano l'ora di rovinarci e ci sei cascato con tutte le scarpe. Sapevano tutto. #GrandeFratello pic.twitter.com/7qPNUTZxj2 — portineriazorzando (@portineriazorz1) October 18, 2023

Ma cosa aveva fatto Garibaldi? “Hai raccontato la nostra intimità“, ha aggiunto. Lui l’ha rassicurata dicendo di non aver mai raccontato a nessuno i suoi fatti personali: “Di tutto quello che ci siamo detti fino ad oggi non mi è mai uscito nulla“. Ma Beatrice, con una risata amara: “Sì, proprio. Peccato che sapevano tutto, soprattutto Angelica. Non esiste proprio“. Poi il filmato si interrompe dopo che Beatrice esclama: “Non vedevano l’ora di rovinarci e ci sei cascato con tutte le scarpe. Sapevano tutto“.