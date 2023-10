Grande Fratello, come previsto ampio spazio dedicato all’abbandono di Heidi Baci nella nuova puntata di giovedì 19 ottobre 2023. Alfonso Signorini ha aperto la diretta proprio con questo argomento, il più discusso della settimana dentro e fuori la Casa, e finalmente svelato cosa è successo nel confessionale, quando la concorrente ha preso la sua decisione. “Quelle di Heidi sono immagini molto tensive. Massimiliano ha saggiamente abbracciato la linea del silenzio“, ha commentato il conduttore prima di mandare in onda le immagini.

Immagini del famoso incontro di Heidi e il papà, del confessionale in lacrime e delle reazioni dei coinquilini alla notizia. “Che effetto mi fa vedere queste immagini? Mi fa male – le parole di Massimiliano Varrese, il più ferito da questa situazioni – Non dò tanto valore alle parole di suo padre, seppur siano pesanti e gratuite. Posso comprendere le preoccupazioni di un padre, però non comprendo il voler imporre a propria figlia la decisione di non seguire quello che sente. Il linguaggio del corpo di Heidi è stato chiaro e forte”.

Heidi Baci via dal GF, cosa è successo nel confessionale

“Questo è un ricatto morale di prima categoria inammissibile nel 2023 in Italia – la reazione di Beatrice Luzzi -, il padre le ha detto ‘o sei con noi o contro di noi’, il messaggio che è passato è che un padre ingelosito viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di cinquant’anni, è successa una cosa gravissima”.

Quindi Alfonso Signorini ha svelato cos’è successo in quei momenti cruciali, dopo l’incontro con il padre: “Heidi è entrata in confessionale e ha parlato al telefono con sua madre, dopo 30 secondi ci ha detto che voleva ritirarsi, è stata categorica“. E così è stato.

Alla fine, le parole di Cesara Buonamici: “Non me la sento di dare dei retrogradi alla famiglia di Heidi, lei dopo la maturità è andata a vivere a Milano, non è stata tenuta a guinzaglio a Pescara. Non so perché sia successo tutto questo. Alla fine non è successo niente fra lei e Massimiliano, ma quel niente è successo sotto l’occhio di milioni di persone. Forse è questo. Alla fine è stata lei a decidere di andare via”.