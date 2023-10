“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”. Lo ha scritto questa mattina, 20 ottobre, la premier Giorgia Meloni su Instagram. “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”.

“Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”, ha scritto ancora la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post scriptum al post su Instagram in cui annuncia la fine della propria relazione con il giornalista e padre di Ginevra.

Leggi anche: “È finita”. Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno: l’annuncio dopo 10 anni insieme





L’annuncio di Giorgia Meloni è arrivato poco dopo la messa in onda di alcuni fuorionda di Andrea Giambruno pubblicati da Striscia la Notizia. Nel primo servizio Giambruno si lamenta delle critiche ricevute per il suo ciuffo. “Ma non mi rompessero il cao col ciuffo, ho 42 anni e ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog*ni, qua c’è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli”. Poi quelli choc in cui il compagno di Giorgia Meloni ‘scherzava’ in maniera pesante con la collega Viviana Guglielmi.

“Mi è dispiaciuto vederti un po’… Se una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima, è incredibile”, le parole di Giambruno, incastrato da un nuovo fuorionda. Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”.”Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. Poi l’audio prosegue. “Come amore? Sai che io e … abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome”. Insomma, parole decisamente pesanti che hanno costretto Giorgia Meloni ad annunciare la fine della loro relazione.

Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia, ha commentato l’addio della coppia all’Ansa. “Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere“, ha detto l’autore di Striscia lasciando intendere di sapere molte cose sull’ormai ex compagno della premier. Un favore, dice Antonio Ricci, perché l’annuncio di Giorgia Meloni è arrivato proprio dopo la messa in onda da parte del suo tg satirico dei fuori onda del conduttore della trasmissione di Rete4 Diario del Giorno.