Jannik Sinner sta trascorrendo una meritata pausa dopo una stagione straordinaria che lo ha consacrato il miglior tennista al mondo. Il 2024 è stato un anno memorabile per il giovane campione italiano, che ha chiuso l’annata con la vittoria della sua seconda Coppa Davis consecutiva, aggiungendo a questi successi anche il trionfo alle ATP Finals di Torino e i suoi primi due titoli dello Slam, l’Australian Open e l’US Open.

Questi risultati hanno consolidato la sua posizione di numero uno al mondo, e hanno segnato una svolta storica per il tennis italiano. Tuttavia, nonostante i trionfi sportivi, la vita privata di Sinner sembra essere sotto i riflettori dei media, con particolare attenzione alla sua situazione sentimentale. Nonostante la sua solita discrezione, da alcune settimane si susseguono le voci su una presunta rottura con la fidanzata Anna Kalinskaya.

Sinner, Anna Kalinskaya e Maria Braccini: ma spunta Ceccon, che succede

Dopo la fine della relazione con Maria Braccini, Sinner aveva intrapreso una storia con la tennista russa Kalinskaya, ma secondo alcune indiscrezioni circolate recentemente, i due potrebbero essersi separati. I rumors parlano addirittura di un ritorno di fiamma con la sua ex, Maria Braccini. Secondo il settimanale Diva e Donna, Sinner avrebbe interrotto la relazione con la tennista russa per riavvicinarsi a Braccini, che sarebbe stata avvistata a Torino durante le ATP Finals, seduta sugli spalti a supportare il tennista.

Le voci su un possibile riavvicinamento tra Sinner e Braccini si sono rafforzate anche in seguito all’assenza di Anna Kalinskaya alle Finals, alimentando ulteriormente le speculazioni. La fine della relazione con la tennista russa sembra ormai definitiva, anche se i protagonisti non hanno ancora commentato ufficialmente la questione. Tuttavia, l’interesse dei media non si ferma qui. C’è anche un’altra notizia che circola in questi giorni, ossia un presunto corteggiamento di Maria da parte di un altro sportivo di grande fama: il campione olimpico di nuoto Thomas Ceccon.

Se le voci dovessero corrispondere al vero, Sinner potrebbe trovarsi a dover fare i conti con un rivale di notevole peso, che ai tempi delle Olimpiadi di Parigi 2024 aveva catturato l’attenzione dei social per la sua bellezza e il suo carisma, diventando oggetto di numerosi commenti sui social media. Thomas Ceccon, con la sua popolarità crescente e l’appeal fisico, rappresenterebbe un contendente davvero temibile in questa sorta di “competizione” sentimentale, in cui il mondo dello sport si intreccia con quello della moda e dello spettacolo. A questo punto non resta che attendere gli sviluppi.