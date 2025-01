Da un po’ di tempo Mara Venier starebbe vivendo momenti di preoccupazione per le condizioni di salute del marito Nicola Carraro. Lei stessa ha recentemente confessato che non stava in gran forma e che ha dovuto lasciare Roma per stare vicina al coniuge. Una scelta fatta dal profondo del suo cuore, a testimonianza del grande amore che prova per lui.

Mara Venier, in riferimento alla salute del marito, aveva fatto sapere al settimanale Gente: “In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando. A Milano abbiamo trascorso le feste e, la rivoluzione del nuovo anno, è che abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella capitale. Credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino”.

Leggi anche: “Non ti vedo bene”. Mara Venier, preoccupata per l’ospite vip confuso a Domenica In





Mara Venier e i problemi di salute del marito: cosa ha rivelato lei

Attraverso il suo profilo social Instagram, Mara Venier ha nuovamente rotto il silenzio fornendo aggiornamenti sullo stato di salute del marito. Ha postato una foto assieme a Nicola e ha detto parole importanti. Come riferito dal sito Ultimenotizieflash, la conduttrice Rai non è mai scesa nei particolari sulle cause del malessere, ma Carraro avrebbe problematiche ai polmoni, dato che da diversi anni va spesso a Santo Domingo per respirare un’aria diversa e utile al suo fisico.

Anche se non tutti i problemi sarebbero stati messi alle spalle, Mara ha comunicato qualcosa di importante e rassicurante sul coniuge: “Piano piano vediamo la luce… Dajeeee amore mio“. Tanti vip le hanno mostrato vicinanza, postando cuori e messaggi di forza, tra questi troviamo: Giacomo Urtis, Monica Leofreddi, Rita Dalla Chiesa ed Eleonora Daniele”.

Anche la stessa Venier ha dovuto fare i conti nei mesi scorsi con problemi ad un occhio, ma entrambi si starebbero gradualmente riprendendo per la gioia del pubblico.