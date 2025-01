Momento particolare e anche di preoccupazione a Domenica In, quando Mara Venier si è rivolta direttamente verso il suo ospite famoso sincerandosi delle sue condizioni di salute. Il vip è sembrato un po’ spaesato, ma non solo, nello studio del programma di Rai 1. Infatti, nel corso della diretta si è reso protagonista di diversi episodi che hanno allarmato pure il pubblico.

Infatti, come ricostruito dal sito Today, durante Domenica In di Mara Venier questo famoso della tv ha avuto alcuni vuoti di memoria e ha avuto non poche difficoltà a dare delle risposte alla conduttrice. Interpellato anche su questioni molto personali, non è sembrato a suo agio e non è stato in grado di ricordare fatti importanti.

Domenica In, Mara Venier preoccupata per l’ospite vip: “Ti vedo rin***”

La preoccupazione di Mara Venier ha riguardato Giucas Casella. L’illusionista, ospite di Domenica In nella puntata del 12 gennaio, non ricordava quando aveva incontrato la sua compagna Valeria Perilli né quando era nato il figlio James. Aveva anche una leggera balbuzie e a quel punto la presentatrice, vedendolo non proprio a suo agio, si è lasciata sfuggire un’esclamazione.

Come riportato da Rainews.it, Casella è pure caduto dalla sedia facendo allarmare i telespettatori. E la stessa Mara, che gli ha detto: “Sono preoccupata, stai bene? Ti vedo rinc***“. Lui si era anche dimenticato le parole della canzone La bambola di Patty Pravo, scelta dallo stesso 75enne, dunque la padrona di casa gli ha voluto chiedere come stesse. Ma Giucas ha rassicurato tutti dicendo di stare bene.

Imbarazzo a 'Domenica In" Giucas Casella appare confuso e la Venier lo apostrofa:"Ti vedo rinc..to".L’illusionista

ospite con la compagna Valeria del programma di Rai1,si è mostrato poco ricettivo alle domande.A un certo punto è caduto dalla sedia mettendo in allarme il pubblico pic.twitter.com/DzOlg6l2KC — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) January 12, 2025

Lo stato confusionale di Giucas Casella non ha comunque tranquillizzato del tutto il pubblico e Zia Mara, anche se la speranza è che si sia trattato solo di un momento di difficoltà e che possa stare davvero bene.