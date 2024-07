“Cosa c’è ancora tra me e Francesco Renga”. Ambra Angiolini lo ha svelato adesso in un’intervista a La Repubblica. L’ex ragazza di “Non è la Rai”, oggi 47enne, fa un lungo excursus della sua carriera professionale e parla anche della sua vita privata, della famiglia, dei figli avuti con il famoso cantante e del suo impegno nel sociale.

Tra Ambra Angiolini e Francesco Renga c’è stata una lunga storia d’amore che ha fatto sognare il pubblico: insieme per dodici anni. Dal loro amore sono nati due figli, Jolanda e Leonardo, che sono l’orgoglio di mamma e papà. Oggi hanno 20 e 18 anni. Molti fan sperano sempre in un ritorno di fiamma tra il cantante, ex frontman dei Timoria, e la showgirl. E forse qualcosa bolle già in pentola, come ha lasciato intendere la stessa Ambra nella sua intervista.

Ambra Angiolini, annuncio inaspettato dopo tanti anni su Francesco Renga

“Io e Francesco Renga ci diciamo ancora ‘Ti amo’”, ha confessato Ambra. “In troppi si riempiono la bocca di slogan, ma nella vita non scelgono davvero la pace. Francesco e io l’abbiamo scelta e quando ne parliamo fa più effetto. Mi dà noia che non ci si stupisca della violenza, ma ci si accanisca con chi propone qualcosa di diverso, che sa di quel che ci piacerebbe vivere in questo mondo orribile di persone che si detestano. Pensi quanto c’era bisogno di un messaggio come il nostro”.

Poi Ambra è stata ancora più diretta: “Può succedere che due persone separate si dicano ancora ‘ti amo’. È chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande del passato, che condividiamo felicemente”.

Nell’intervista Ambra ha parlato anche dei due figli. Jolanda lavora in teatro con la mamma: “Fin da quando allattavo i miei figli hanno frequentato i camerini. Jolanda aveva lo sguardo acceso. Si guardava intorno, ora è preziosa dietro le quinte”. Leonardo, invece, è più sfuggente: “Non vuole essere localizzato. Una ribellione legittima, non vuole essere associato ai genitori famosi e, per ora, ci è anche riuscito”.

Parlando dei suoi esordi, Ambra Angiolini ha ricordato colui che è stato il suo papà artistico, ovvero Gianni Boncompagni, il regista di “Non è la Rai”, scomparso nel 2017: “Da lui ho imparato l’ironia, la scialuppa di salvataggio della vita. Diceva: ‘Non farti fregare, realizzati nella vita vera, fai come i bimbi: allunga il braccio e prendi la distanza’. Sono ancora con quel braccetto un po’ teso. Ecco perché a volte sembro distaccata“.