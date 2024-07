“Allora ci sta”. Stefano De Martino, il vero motivo del non invito al matrimonio di Cecilia e Ignazio

E si parla ancora delle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Un matrimonio, questo tra la sorella di Belen e il figlio del noto ciclista, che è stato ed è appunto raccontato in ogni dettaglio, nei giorni precedenti e successivi al tanto atteso sì della coppia nata al GF Vip e insieme da 7 anni. Prima l’addio al nubilato e le prove del vestito, poi la cena in giardino con gli intimi prima del Sì e la cerimonia stessa.

Le foto e i video di Cecilia Rodriguez che raggiunge all’altare il suo ’Nacho’ a braccetto con papà Gustavo hanno invaso i social domenica sera. Così come quelle del grande party che ne è seguito, documentato in larga parte dagli invitati vip presenti al matrimonio del momento.

Matrimonio Cecilia e Ignazio, perché non c’era Stefano De Martino

Belen, ovviamente, era una dei sorvegliati speciali. Ha pianto come una fontana, poi si è scatenata con Tony Effe in pista. Al suo fianco non c’era però il suo nuovo compagno Angelo Edoardo Galvano, imprenditore riservatissimo rimasto fuori dalle luci mediatiche, e nemmeno gli ex Antonino Spinalbese e Stefano De Martino.

Ma se l’assenza dell’hairstilist e papà di Luna Marì non ha destato particolare curiosità, quella del conduttore e papà di Santiago è stata commentatissima. Perché non c’era? Il motivo l’ha svelato in queste ore Deinaira Marzano che ha raccontato come tra gli ex cognati ci siano delle incomprensioni. “Grande assente al matrimonio di Cecilia l’ex cognato Stefano De Martino non invitato pare perché i due non andassero d’accordo”, si legge in una storia Instagram.

Se ai tempi del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, Cecilia prese le difese della sorella accusata di essere tornata con l’ex dopo aver avuto una figlia con un altro uomo pochi mesi prima, quando i due si sono lasciati di nuovo, ha pubblicato una frase che a molti è risuonata come una frecciata all’ex cognato: “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono“, aveva scritto. Ed evidentemente quel risentimento non è passato ma ci può stare, Belen è pur sempre sua sorella. Ma lui ci sarà rimasto male del ‘rimbalzo’?