Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sono volati alle Maldive con i figli in questi giorni di fine estate. E come tanti altri vip che prima di loro hanno scelto questa location mozzafiato stanno documentando il loro viaggio con post e Storie di Instagram tra acque cristalline, spiagge sconfinate e ritratti di famiglia.

A breve lui tornerà su Real Time con il seguitissimo programma Primo Appuntamento, storico format condotto da Flavio Montrucchio poi rivisitato con uno spin-off. La nuova edizione debutterà martedì 6 settembre e andrà in onda fino a dicembre. Poi tornerà dopo il periodo natalizio con nuove puntate fino a maggio.





Alessia Mancini, il marito Flavio Montrucchio riprende tutto

“Ci saranno tante sorprese con storie che, vi assicuro, faranno battere il cuore dei telespettatori. Racconteremo come sempre l’amore in tutte le sue forme”, ha spiegato il marito di Alessia Mancini intervistato dal settimanale Tele Sette. Per ora però chi lo segue sui social lo vede in costume e con lo sfondo di panorami mozzafiato, non ancora nelle vesti di padrone di casa di Primo Appuntamento.

Ma tra un video e un altro, eccone uno di una gaffe, anche se non è proprio il termine giusto, di Alessia Mancini. Flavio Montrucchio ha ripreso tutto e lei ha pubblicato anche il filmato del ‘backstage’ di quello che evidentemente doveva essere un tuffo. Il post inizia con una serie di scatti in cui lei è in piedi sul bordo di una vasca idromassaggio con affaccio sul mare. Abbronzatissima, con un bikini verde acqua che le sta d’incanto, posa sul bordo mostrando un fisico pazzesco.

Poi, però, arriva la gaffe. Pronta all’ennesima foto, Alessia Mancini perde l’equilibrio, scivola improvvisamente e ‘frana’ nella vasca. Il marito però continua a riprenderla senza trattenere le risate e soltanto a quel punto la moglie si rende conto che non è una foto ma un filmato. “Per fare un passo avanti, bisogna perdere l’equilibrio per un attimo. Io non sono sempre pronta”, ha scritto lei con ironia. Ma i suoi fan è talmente bella che la caduta passa in secondo piano. Solo complimenti per lei.

