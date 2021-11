Alessia Mancini già a casa. Nei giorni scorsi la showgirl e moglie di Flavio Montrucchio ha fatto sapere via Instagram di essere in ospedale e di aver appena subito un intervento. E ora che è stata dimessa dopo un ricovero di due giorni, ha registrato una diretta su Instagram per rispondere alle domande dei fan, che si sono molto preoccupati per lei senza però farle mai mancare affetto e sostegno.

Alessia Mancini aveva annunciato che si sarebbe dovuta ricoverare per una piccola operazione programmata per rimuovere un fibroma all’utero e dopo l’intervento che si è svolto all’ospedale Sant’Eugenio di Roma ha rassicurato i follower con un selfie con un pollice alzato. Segno che tutto era andato per il meglio, ma ne ha approfittato per fare un appello: ”Mi raccomando prendetevi cura di voi… sempre”, aveva scritto la ex stellina di Non è la Rai dall’ospedale.

Alessia Mancini dimessa: il motivo dell’intervento

Nelle ore successive, Alessia Mancini è tornata a informare i follower con delle Instagram Stories in attesa di tornare a casa dal marito Flavio Montrucchio e dai figli Mya e Orlando. E ne ha approfittato per rivolgere un dolcissimo pensiero all’uomo con cui ha da poco festeggiato 18 anni di matrimonio. Ha inquadrato la mano sinistra e scritto: “Che strano vedere la mia mano senza fede, non sono abituata”.





Ora, come detto, Alessia Mancini è a casa in convalescenza e dal divano ha chiarito il motivo dell’operazione: “Avevo un mioma all’utero, un tumore benigno diventato molto grosso come una polpetta. Ho dovuto toglierlo perché mi faceva molto male. Era in una posizione scomoda”. La posizione della massa ha costretto a un taglio, mentre una sua compagna di stanza ha potuto essere operata in laparoscopia.

Ora avverte un po’ di dolore alla ferita dovuto ai punti, ma Alessia Mancini ha intenzione di rimettersi alla svelta. Nel frattempo è Flavio Montrucchio, che l’ha sostenuta in ospedale, a occuparsi della casa, dei bambini e ovviamente anche di lei. Che a poco dall’intervento sente già di stare meglio ma aggiornerà comunque i fan sulle sue condizioni di salute.