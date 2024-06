Notizia choc sulla salute di Al Bano. Succede tutto a poche ore dalla finale di “Io Canto Family”, la trasmissione di Canale 5 dove il celebre cantante italiano veste le panni di giurato. Grande spavento per il pubblico che lo segue e lo ama. Terrorizzati anche personaggi vip amici del cantante che allarmati si sono mossi in moto per stargli vicino.

Al Bano è stato vittima di un episodio spiacevole. E adesso ha deciso di raccontare tutto. Il cantante ha pubblicato un video sui propri canali social per spiegare cosa sta accadendo. Voci terribili sul suo conto. Al Bano ha rivelato che l’attrice italiana più famosa lo ha chiamato per accertarsi del suo stato fisico.

Al bano, pubblico e amici vip in ansia. Poi il cantante chiarisce tutto: “Come sto”

“Le fake news hanno le gambe cortissime. Anzi, sono senza gambe”. Al Bano ha definito così la notizia su un presunto malore che lo avrebbe ridotto in fin di vita. Niente di vero: “I deficienti che mettono in giro queste fake news si dovrebbero vergognare, ma mi chiedo, prendono dei soldi?”.

Al Bano (81 annni) dalla sua tenuta a Cellino San Marco ha voluto tranquillizzare il pubblico e anche gli amici. Tra i quali c’è Sophia Loren: “Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla, l’ho scoperto perché mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata. Cvoglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, continuo a cantare e va tutto alla grande”.

“Ancora una volta prigioniero di una fake news – prosegue Al Bano – grazie a Dio sto bene, lo posso dimostrare come vedete qui. Grazie a Dio il lavoro è tanto e lo devo assolvere alla grande perché mi piace. Queste notizie fanno veramente schifo e si commentano da sole”.

Al cantante sono arrivati tantissimi messaggi di affetto e sostegno da parte del pubblico. In italiano e in tante altre lingue. Un fan gli consiglia di prendere queste voci in maniera scaramantica: “Ti allungano la vita. Un abbraccio a te e a Loredana Lecciso”. Un altro dice ad Al Bano perdere tempo dietro queste cose: “È tutta invidia maestro”. “Sempre in splendida forma, Maestro!!”, esclama un altro follower.

Al Bano sta benissimo. Lo dimostra il fatto che giorni scorsi ha lanciato un appello a Carlo Conti al nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo dopo che l’anno scorso il suo brano venne scartato: “Fatemi tornare per l’ultima volta in gara a Sanremo!”.