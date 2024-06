Fedez e Chiara Ferragni, ancora loro. Da quando si sono separati le indiscrezioni fioccano per entrambi, con il gossip li vuole già ‘accoppiati’ con qualcun altro. L’influencer ha pubblicato delle Storie e il suo outfit non è passato inosservato: indossa un maglioncino a righe che, riporta la pagina Very Inutil People, sfoggia anche Tony Effe, l’ex amico di Fedez, l’ex fidanzato di Taylor Mega e suo presunto nuovo flirt.

“Sembra che Chiara Ferragni abbia (o lasci intendere di avere) un flirt con Tony Effe, ex amico di Fedez ed ex fidanzato di Taylor Mega” , si legge. E no solo, perché a insospettire sono anche i like che la stessa Chiara Ferragni ha lasciato sotto ai post del rapper romano. Nessuna certezza, chiaramente, così come sulla sempre presunta relazione tra Fedez e Garance Authié.

Fedez, il regalo alla nuova fiamma: “affronto a Chiara Ferragni”

Da settimane ormai non si parla d’altro che del rapper e della giovane modella francese, tanto più che dopo essere stati beccati al Gran Premio di Monaco i due si nascondono sempre meno. Lo scorso weekend i fan hanno subito notato la presenza di Garance nelle stories di Fedez e viceversa.

Praticamente manca solo una foto insieme. Ma quello che però sta facendo discutere in queste ore è un particolare ‘regalo’ che rapper avrebbe fatto alla sua nuova fiamma, un vero e proprio affronto per Chiara Ferragni secondo alcuni.

Arriva da Fabrizio Corona la rivelazione di questo ‘regalo’ a Garance Authié che è subito stato visto come una sorta di mancanza di rispetto per la sua ormai ex moglie: una cena da Cracco in Galleria, nella stessa saletta riservata, là dove i Ferragnez “festeggiavano i successi, le nascite e i momenti vinti“. Insomma, la storia si ripete?