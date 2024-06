Colpo di scena su colei che sarebbe la fidanzata di un noto cantante. La bellissima modella potrebbe svoltare definitivamente anche a livello professionale, infatti le ultime indiscrezioni sul suo futuro sono incredibili. Ma le critiche sono già arrivate, visto che non tutti gradirebbero la sua presenza. Ma pare che ci stiano pensando molto seriamente.

La fidanzata di Fedez, Garance Authié, potrebbe infatti diventare protagonista in televisione. E abbiamo già saputo in anticipo dove potremmo vederla all’opera, stando alle ultime news circolate sul suo conto. Per lei sarebbe un’ulteriore visibilità importante, che le permetterebbe di farla sbocciare, nonostante la sua età decisamente molto giovane.

Bomba sulla fidanzata di Fedez, Garance Authié: “Chi la vuole in tv”

Ebbene sì, ci sarebbero già due trasmissioni televisive interessate alla fidanzata di Fedez. Garance Authié sarebbe quindi stata contattata, stando al racconto dell’influencer Amedeo Venza, e le trattative sarebbero iniziate. Resta da capire quale sarà la sua decisione finale, ma sia Mediaset che la Rai sarebbero pronte a darsi battaglia pur di averla su Canale 5 o Rai1.

Amedeo Venza ha quindi scritto su Instagram nelle sue stories: “Boom. Garance, la nuova fiamma di Fedez, è stata contattata da ben due programmi tv. Ballando con le stelle e il Grande Fratello! Il suo manager sta valutando entrambe le proposte… Io avviserei pure Carlo Conti così la chiamano pure a Tale e Quale Show… Che follia!”.

Garance Authié, nata nel 2004, è originaria della Francia e su Instagram ha avuto un’impennata di seguaci, infatti è arrivata ad oltre 56mila follower. E ora potrebbe essere protagonista in Italia in un importante programma tv.