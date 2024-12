In queste ore, i correntisti del gruppo Intesa Sanpaolo stanno affrontando numerosi disservizi che hanno generato confusione e preoccupazione. Tra i problemi segnalati, i più gravi riguardano l’impossibilità di accedere ai conti online e la mancata visualizzazione di accrediti importanti come stipendi e pensioni. “Non si riesce ad accedere al conto tramite app, compare un messaggio di errore; oppure, chi ci riesce magari tramite sito web, non riesce a fare nessuna operazione né a visualizzare movimenti recenti”. Le segnalazioni, raccolte soprattutto tramite Downdetector, hanno raggiunto un picco di oltre 7mila in poche ore.

Il disservizio coinvolge non solo i clienti di Intesa Sanpaolo, ma anche quelli che utilizzano i servizi di Isybank, appartenente allo stesso gruppo. Il problema appare generalizzato, con un impatto che si estende su tutto il territorio nazionale. L’assenza degli accrediti attesi, in un giorno critico come il primo bancabile del mese, ha causato notevole disagio. “Di qui il comprensibile panico di molti correntisti, che stanno intasando il call center di Intesa Sanpaolo”. Molti clienti, ignari della portata del problema, hanno inizialmente temuto che si trattasse di un problema personale, aggravando il caos già in corso.





Down Intesa Sanpaolo, paura per stipendi e pensioni

Secondo quanto riportato dagli utenti sui social, questo è il quinto episodio di down che colpisce Intesa Sanpaolo in poco più di un mese. Un precedente disservizio di rilievo si era verificato a luglio 2024. La frustrazione dei clienti è palpabile, soprattutto per chi si trova a dipendere da accrediti regolari per far fronte alle spese quotidiane. Finora, la banca non ha rilasciato comunicazioni ufficiali riguardo alla causa del disservizio o ai tempi previsti per la risoluzione.

Tuttavia, una prima conferma arriva dai contatti con il call center e con la redazione di Repubblica, che ha ottenuto un’ammissione del problema come “sistemico“. A qualche cliente, i centralini hanno promesso una soluzione entro la mattinata, anche se non ci sono garanzie sui tempi effettivi. “Poiché è solo l’ennesimo caso di disservizio a Intesa Sanpaolo, è possibile sospettare che la causa sia di natura tecnica, riguardante qualche software o piattaforma, e ancora non messa a posto definitivamente dopo mesi di problemi”.

Al momento, sembra esclusa l’ipotesi di un attacco cyber alla banca, lasciando aperta la questione sulla stabilità delle infrastrutture digitali dell’istituto. L’attesa per un intervento risolutivo si fa sempre più pressante. Nel frattempo, i correntisti continuano a utilizzare i social e i canali di assistenza per ottenere aggiornamenti, ma l’assenza di risposte chiare da parte della banca non aiuta a rasserenare gli animi. Resta da vedere se questo nuovo episodio convincerà Intesa Sanpaolo a investire maggiormente nella stabilità e nella sicurezza delle proprie piattaforme digitali.

