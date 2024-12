Massimo Lopez, noto attore e comico italiano, è stato travolto da uno scooter nel quartiere Montesacro di Roma. L’incidente è avvenuto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il mezzo, successivamente identificato come rubato, era guidato da due persone che sono fuggite immediatamente dopo l’impatto, lasciando il comico a terra. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato in viale Carnaro intorno alle 22:15. Il famoso attore, poco dopo essere andato in scena al Teatro Olimpico, stava attraversando Piazza Gentile da Fabriano quando è stato improvvisamente travolto dal motociclista che non si è fermato a prestare soccorso.

Prontamente Massimo Lopez è stato soccorso e trasportato in ospedale, riportando ferite che, pur essendo gravi, non hanno messo in pericolo la sua vita. Attualmente, è ricoverato in condizioni stabili e sta ricevendo le cure necessarie per il recupero. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili. Gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ottenere elementi utili.





Massimo Lopez travolto da uno scooter: ricoverato in ospedale

Lo scooter, un Piaggio Liberty, era stato rubato alcune settimane prima ed è stato abbandonato dai colpevoli in un quartiere vicino. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella capitale, dove gli incidenti che coinvolgono pedoni sono purtroppo frequenti. Massimo Lopez, sempre amato dal pubblico per la sua ironia e la lunga carriera televisiva e teatrale, ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà da colleghi e fan.

Il comico, attraverso i suoi rappresentanti, ha fatto sapere di essere ottimista riguardo al suo recupero e ha espresso la speranza che i responsabili siano presto assicurati alla giustizia. L’incidente evidenzia ancora una volta l’urgenza di misure più efficaci per la sicurezza stradale, specialmente nei quartieri residenziali.

Come dicevamo Massimo Lopez era appena uscito dal teatro dove si era esibito nello spettacolo “Dove eravamo rimasti”, in coppia con Tullio Solenghi. Ma come sta Massimo Lopez? L’attore ha subito diverse lesioni: una frattura al naso, un dito rotto e varie escoriazioni. Chiaramente è stato annullato lo spettacolo pomeridiano previsto per sabato, ma il colpo di scena c’è stato quando Lopez si è presentato sul palco il sabato sera. L’attore ha anche confermato la sua presenza per l’ultima replica romana del 1 dicembre.

