Walter e Ilaria morti tra le lamiere. La terribile scoperta all’arrivo dei vigili del fuoco. Avevano 36 e 30 anni: inutili i soccorsi (FOTO)

Scontro mortale nella notte: due giovani perdono la vita sulla statale Flaminia. Ancora sangue sulle strade italiane. Le ultime vittime di un tragico incidente stradale sono Walter Bevilacqua, 36 anni, e Ilaria Santomassimo, 30 anni, entrambi deceduti sul colpo. Viaggiavano su due auto diverse, e i loro corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’incidente è avvenuto nella prima serata di venerdì lungo la “vecchia” statale Flaminia, all’altezza della frazione di Pigge, nel comune di Trevi. Si tratta di un tratto di strada tristemente noto per la frequenza di incidenti gravi e mortali. Secondo quanto riportato da UmbriaOn, lo scontro è stato violentissimo: da una parte un’Alfa Romeo condotta da Walter, originario di Trevi e rientrato da poco in Italia dopo un periodo all’estero, dall’altra una Citroen guidata da Ilaria, originaria di Piedimonte Matese (Caserta), che si era trasferita recentemente in Umbria.

Le prime squadre di soccorso, giunte sul posto poco dopo le 20:30, hanno trovato una scena drammatica. Come riporta il Corriere dell’Umbria, “poco dopo le 20.30, diverse squadre dei vigili del fuoco di Foligno e Spoleto sono intervenute per recuperare il corpo della giovane, rimasto intrappolato tra le lamiere. Purtroppo, l’arrivo delle ambulanze del 118 è stato inutile: per i due conducenti non c’era più nulla da fare”.

L’incidente è ora sotto indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Foligno, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro. La notizia ha profondamente scosso la comunità di Trevi, dove Walter era ben conosciuto. Anche Ilaria, seppur arrivata da poco, si era già integrata nella zona.

Con questa tragedia, il bilancio delle vittime della strada in Umbria sale a 55 dall’inizio dell’anno, un dato che evidenzia l’urgenza di interventi per migliorare la sicurezza stradale nella regione. Anche in queste ore si moltiplicano gli appelli alla prudenza per chi si mette alla guida.