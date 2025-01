L’astrologa Ada Alberti, volto noto di Mattino 5 News, torna con le sue previsioni per il mese di febbraio, fornendo indicazioni su amore, lavoro, fortuna e relazioni per tutti i segni zodiacali. Ecco cosa ci attende nelle prossime settimane. Le previsioni di Ada Alberti offrono uno sguardo approfondito su come i transiti planetari influenzeranno i dodici segni zodiacali. Tra sfide e opportunità, febbraio si presenta come un mese di crescita e trasformazione per molti.





Ariete. Il cielo promette incontri stimolanti per i single, con Venere che transiterà nel segno dal 5 febbraio a marzo. Tuttavia, alcune crisi familiari o sentimentali potrebbero emergere, portando chiusure inaspettate. Le difficoltà, però, potrebbero rivelarsi utili per apportare correzioni e crescere emotivamente. Toro. Gli inizi di febbraio saranno favorevoli per nuove conoscenze e momenti emozionanti, con prospettive ancora più luminose a marzo. Tuttavia, il transito di Plutone in Acquario potrebbe generare cambiamenti radicali nella sfera lavorativa o familiare. Anche Urano, nel vostro segno, continua a portare sorprese e destabilizzazioni inattese.

Gemelli. Le difficoltà del passato, incluse tensioni familiari e problemi professionali, hanno messo alla prova i nati sotto questo segno. Grazie a Plutone in Acquario e il Sole in transito, potrete risolvere questioni burocratiche rimaste in sospeso. Ma attenzione alle finanze: il rischio di difficoltà economiche è dietro l’angolo. Cancro. Febbraio vi offre l’opportunità di realizzare progetti importanti con i vostri collaboratori.

Il transito di Marte nel segno vi renderà particolarmente attivi fino ad aprile, spingendovi a emergere nel lavoro. Non lasciatevi scoraggiare e dedicatevi con passione ai vostri obiettivi. Leone. Il 2025 è iniziato con una fase di espansione e crescita per il Leone. I colloqui di lavoro sono favoriti, e le relazioni sentimentali solide hanno resistito alle recenti sfide. Giove, in transito nei Gemelli, vi regalerà opportunità di rilancio professionale e miglioramenti negli affari.

