La puntata di Domenica In condotta da Mara Venier ha visto protagonista Paolo Fox, che ha inaugurato il 2025 con il suo attesissimo oroscopo di coppia. Ad arricchire l’appuntamento, sei coppie celebri del mondo dello spettacolo che hanno condiviso storie d’amore, sfide e legami profondi, mentre l’astrologo commentava la compatibilità tra i loro segni zodiacali.

Paolo Fox ha invitato tutti a guardare al nuovo anno con ottimismo: “Ogni segno ha il suo punto di forza nelle relazioni, ma ricordate che l’amore non è scritto nelle stelle, si costruisce giorno per giorno”. Un inizio d’anno che celebra l’amore in tutte le sue sfaccettature, lasciando il pubblico con spunti di riflessione e, naturalmente, con tanta curiosità per il futuro.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo di coppia 2025: le affinità

Francesco Pannofino, Scorpione, ed Emanuela Rossi, Acquario, sono una coppia che secondo Paolo Fox ha costruito un legame profondo e simbiotico. “I coni d’ombra dello Scorpione possono essere imprevedibili, ma l’Acquario riesce a dare spazio e comprensione. Questa coppia va oltre le apparenze e le cose materiali”, ha spiegato l’astrologo.

Rosanna Lambertucci, Sagittario, ha raccontato il suo amore per Mario Di Cosmo, Bilancia, superando pregiudizi sulla loro differenza d’età. Fox ha sottolineato: “Sagittario e Bilancia si completano a vicenda. La calma della Bilancia equilibra le energie del Sagittario, mentre la loro complicità porta divertimento e passione”.

La storia d’amore tra Alan Friedman, Capricorno, e Gabriella Carignani, Toro, è iniziata con un’amicizia profonda e si è consolidata negli anni. “Il Capricorno è riflessivo e il Toro gli offre stabilità. Questa coppia si supporta a vicenda, creando una base solida per il futuro”, ha spiegato Paolo Fox. Rossella Erra e Attilio Russo, entrambi Cancro, hanno festeggiato 25 anni insieme. Paolo Fox ha evidenziato: “Due Cancro insieme formano una coppia intensa, dove l’ironia bilancia le emozioni forti. La loro complicità li rende uniti anche nei momenti di tensione”.

La coppia composta da Simone Di Pasquale, Pesci, e Maria Di Stolfa, Leone, è nata da una passione condivisa per la danza. “Pesci e Leone sono diversi, ma si completano: lui è emotivo, lei più razionale. Questa dinamica li rende uniti e malinconici quando sono lontani”, ha spiegato l’astrologo. Rosanna Banfi, Ariete, ha ricordato il difficile inizio con Fabio Leoni, Toro, quando, dopo un mese insieme, lui decise di prendersi una pausa. Fox ha commentato: “Ariete e Toro sono molto diversi: l’Ariete è impetuoso, mentre il Toro ama la stabilità. Ma insieme trovano un equilibrio che li rende forti”.