Il celebre astrologo Antonio Capitani è stato ospite di Da Noi A Ruota Libera, il programma televisivo di Rai 3 condotto da Francesca Fialdini, per svelare le sue previsioni astrologiche per il 2025. Capitani ha offerto uno spunto di riflessione per tutti i segni zodiacali, delineando gli influssi planetari che caratterizzeranno il nuovo anno, che sarà caratterizzato da trasformazioni e nuove opportunità.

Antonio Capitani ha sottolineato che il 2025 non sarà un anno di “grandi svolte” per tutti, ma piuttosto un periodo di consolidamento e di preparazione per il futuro. Per alcuni segni, come il Leone e l’Acquario, l’anno porterà occasioni per rinnovare se stessi, ma senza fretta: l’approccio migliore sarà quello di procedere passo dopo passo, cogliendo le opportunità che le stelle offrono. Come ogni anno, gli italiani hanno atteso con molta curiosità le previsioni del famoso astrologo. Vediamo cosa dicono le stelle per il nuovo anno.

Oroscopo 2025 di Antonio Capitani

Ariete. Con Venere e Giove nel vostro segno, quest’anno porterete a casa ottimi risultati, ma è fondamentale mantenere il controllo, soprattutto in ambito finanziario. A partire da giugno, evitate di osare troppo con i soldi: non fate il passo più lungo della gamba. In generale, si prevede un anno ricco di soddisfazioni, ma la prudenza non guasta soprattutto in ambito economico.

Toro. Anche se non sarete i segni più favoriti, avrete comunque qualche vantaggio in più. Vi distinguerete per autorità e creatività, raccogliendo i frutti del lavoro che avete seminato negli anni passati. Da giugno, il vostro portafoglio si gonfierà, e il vostro anno sarà in continua ascesa, ricco di novità interessanti anche in amore. Antonio Capitani mette in guardia il segno del Toro ricordando: “Fidarsi è bene, non fidarsi in certi casi è meglio”.

Per i Gemelli i pianeti favorevoli vi accompagneranno in un anno che segna l’inizio di un nuovo ciclo. Il vostro fascino e la vostra simpatia saranno irresistibili, e arriveranno opportunità importanti in amore ma anche nell’ambito lavorativo. Il pianeta Urano, in particolare, potrebbe catapultarvi in un futuro all’avanguardia, ricco di stimoli innovativi e sorprendenti. Con inventiva e determinazione, brillerete nel lavoro e queste sono buone notizie per le vostre finanze.

Cancro. Nonostante qualche ostacolo portato da Saturno, non sarete mai abbattuti. Dall’estate in avanti, sarete i protagonisti dello zodiaco. Nuove opportunità professionali si presenteranno, e per chi è in cerca di amore, è un periodo propizio. Inoltre, potrebbero nascere progetti legati a matrimoni o unioni, e il vostro anno crescerà anche sotto il profilo finanziario.

Leone. Anche voi, grazie a Venere e Giove, avrete una marcia in più e vi aspettano periodi floridi. Alcune persone potrebbero aiutarvi a realizzare progetti importanti, come trovare una casa o vivere una storia d’amore. Affidatevi agli amici, e ricordate che Marte accresce la vostra energia, portandovi verso il successo. Tuttavia, evitate di entrare in conflitto dove non c’è motivo: cercate di risolvere i problemi con diplomazia. Le stelle premiano l’impegno costante dei mesi passati.

