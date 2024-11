“C’è ‘lui’ dietro a tutto”. Calippo tour, emerge una figura di spicco e fioccano le polemiche. Parliamoci chiaro, per quanto discusso, il Calippo Tour è diventato uno dei fenomeni più chiacchierati in Italia, attirando polemiche per la natura delle sue attività. Presentato come un progetto di incontri itineranti organizzato tramite piattaforme come OF, il tour ha suscitato forti critiche, sia per le modalità con cui viene gestito, sia per il messaggio che trasmette. L’inchiesta condotta da Le Iene, per giunta, ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sull’etica del tour.

Gli utenti interessati sono spesso indotti a pagare per accedere a contenuti esclusivi e per iscriversi a lunghe liste d’attesa, con costi che possono superare i 150 euro per semplici videochiamate. Tuttavia, molti di loro hanno lamentato di non ricevere ciò che era stato promesso, portando a sospetti di truffa. Inoltre, si è scoperto che molte interazioni online sono gestite da bot, suggerendo che le organizzatrici Ambra e Paolina potrebbero essere semplicemente il volto pubblico di un’impresa più vasta, gestita da figure come “Ice Boy”.





“C’è ‘lui’ dietro a tutto”. Calippo tour, emerge una figura di spicco

Ma chi questo Ice Boy? L’uomo è descritto come la persona dietro al successo del Calippo Tour. Si tratta di un manager che ha saputo sfruttare le piattaforme digitali per trasformare un’idea controversa in un fenomeno redditizio. Sebbene la sua identità rimanga in gran parte avvolta nel mistero, le indagini indicano che potrebbe trattarsi di un esperto di marketing digitale con una rete consolidata di collaboratori.

Io ve lo avevo detto che la storia del Calippo Tour era più interessante di quello che sembrava… pic.twitter.com/35T068IIRq — Fran Altomare (@FranAltomare) November 18, 2024

Il suo ruolo sembra includere non solo la gestione logistica del tour, ma anche la creazione di campagne pubblicitarie e il coordinamento delle operazioni economiche, talvolta con pratiche ai limiti della legalità. L’uomo vivrebbe a Bucarest, in Romania, distante da occhi indiscreti, soprattuto fiscali, in una villa con piscina.

Il Calippo Tour continua a Monza, ma un’ombra carica di sospetto cala nei commenti… pic.twitter.com/xlXMMPl1Yb — Fran Altomare (@FranAltomare) September 5, 2024

Scherzavo, il Calippo Tour passa da “Law and order” a “Beautiful”. pic.twitter.com/yYiDqiiIdY — Fran Altomare (@FranAltomare) October 2, 2024

#avvocato #influencer #tour ♬ suono originale – Avvocato Giuseppe Croari @giuseppecroari 📹 Trovate la reaction completa sul mio canale YouTube Avvocato degli Influencer- Giuseppe Croari. Oggi, come avvocato degli influencer (e molte 0nlyfanser), faccio la reaction al video di "fralefusa" in cui si confessa e si sfoga riguardo ai Calippo e Chinotto Tour, condividendo i retroscena e le difficoltà incontrate durante la realizzazione di questo tipo di video, che ha generato molte discussioni sui social ultimamente. Vedo molto odio nei confronti di queste ragazze sui social e voglio offrirvi il mio punto di vista, sperando di fornirvi una prospettiva diversa e magari aiutare chi si trova in difficoltà con agenzie o situazioni complesse. Ricordate sempre che spesso sui social non è tutto come sembra! #calippotour

A renderlo noto è una tale Francesca, alias “Fralefusa”: 19enne “pentita” che racconta di aver lasciato in fretta e furia questo progetto imprenditoriale per via del “clima di terrore e il marcio” che nasconderebbe il Calippo Tour. Fralefusa ha fatto sapere di essersi trasferita in Romania, a casa proprio di Ice Boy, ma di essersene andata presto. Il motivo? Minacce e persino tentativi di intrusione nella sua abitazione. Una vicenda che fa alzare ancora di più il sospetto.

