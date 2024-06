L’oroscopo di Ada Alberti per scoprire cosa ti riservano le stelle nel mese di luglio 2024. Le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale. E, nel dettaglio, cosa accadrà ai segni zodiacali dell’Oroscopo, secondo la quota di fortuna dalla propria parte in amore e gli affetti, senza dimenticare il lavoro, lo studio e gli affari e le finanze. Spazio anche per la salute tra la bellezza e il benessere.

Tutto su amore, lavoro, benessere e fortuna per luglio 2024. Amore, lavoro e benessere: sono questi i grandi temi che Ada indaga interrogando le sue stelle. Ada Alberti, all’anagrafe Agata, è nata a Catania, è diplomata al Liceo Artistico di Catania, con una formazione professionale nello studio della danza jazz e del pianoforte. Dal 1999 è iscritta all’ordine dei giornalisti di Roma come pubblicista e ha iniziato a studiare astrologia a 15 anni. Anche il padre era astrologo.





Oroscopo luglio 2024 di Ada Alberti

Cari amici dell‘Ariete, questo 2024 vi invita a essere pronti e attivi, con un pizzico di coraggio e un po’ di prudenza. I periodi migliori iniziano ora, dalla fine di giugno in poi. In luglio, ritroverete una vigorosa passione anche in amore. Preparatevi a vivere intensamente ogni momento.

Dopo le difficoltà dell’estate 2023, quest’anno sarà diverso per il Toro. Tuttavia, attraverserete un periodo di transizione e i primi giorni di luglio potrebbero risultare complessi. Non abbattetevi, ogni sfida sarà un’opportunità per crescere e migliorare. Gemelli, invece, già da fine giugno avete avuto la possibilità di riconciliarvi con chi amate, e questo trend continuerà. Tuttavia, in luglio le emozioni potrebbero essere così intense da risultare difficili da gestire. Serve prudenza per evitare di essere sopraffatti.

Per il Cancro, i primi giorni di giugno potrebbero aver portato tensioni sul lavoro, ma ormai è acqua passata. È il momento di voltare pagina. Luglio promette momenti importanti e l’amore andrà a gonfie vele. Ruggisce anche il Leone, giacché luglio porterà un’atmosfera gradevole. Tra questo mese e il prossimo arriveranno buone notizie che permetteranno di risolvere questioni finanziarie e ritrovare l’ottimismo.

Sempre a luglio, la Vergine dovrà fare attenzione a non trascurare la vita sentimentale a causa di impegni imprevisti. È importante trovare un equilibrio per godersi l’estate e evitare situazioni rischiose o sperimentazioni avventate per tutto il 2024.

