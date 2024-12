Re Carlo, la rivelazione di Donald Trump sulla sua salute: “Combatte duramente”

Donald Trump interviene sul cancro di Re Carlo. Da mesi i sudditi inglesi sono preoccupati per le condizioni di salute del loro sovrano. Recentemente erano arrivate indiscrezioni e notizie ufficiali piuttosto rassicuranti a riguardo. Fermo restando il riserbo sul tipo di tumore che ha colpito Carlo, si era comunque saputo che il re aveva tratto giovamento dal tour samoano in Australia.

Inoltre Re Carlo ha deciso che nel 2025 avrebbe ripreso i consueti viaggi istituzionali, tra cui una visita in Italia. Negli ultimi giorni sulle vicende dei reali ha fatto irruzione Donald Trump. La stampa specializzata ha fatto sapere che Meghan e Harry potrebbero lasciare gli Stati Uniti dopo il ritorno del tycoon alla Casa Bianca. In ogni caso ora Trump ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno gettando un’ombra sulla salute di Re Carlo.

Trump incontra William, poi parla di Re Carlo e preoccupa tutti

Lo scorso sabato 7 dicembre Donald Trump ha incontrato il principe William a Parigi in occasione della riapertura della cattedrale di Notre Dame. A cinque anni dal devastante incendio che l’aveva semidistrutto l’edificio ha riaperto al pubblico. Solitamente chi partecipa ad incontri di questo genere non parla di questioni private, ma Trump ha fatto un’eccezione parlando di Re Carlo.

Al New York Post Donald Trump ha rivelato che le condizioni di salute di Re Carlo sono piuttosto serie. Il presidente americano ha affermato che il sovrano del Regno Unito “Sta combattendo duramente“. Parole che in qualche modo preoccupano i sudditi, sempre in attesa di notizie aggiornate sulla salute del loro re.

Trump ha chiesto a William anche informazioni sulle condizioni della moglie Kate Middleton, dopo che lo scorso settembre la principessa aveva rivelato di essere “libera dal cancro”. Kensington Palace ha definito l’incontro tra Trump e William “caloroso e amichevole”. Tuttavia non c’è stato alcun commento sulle frasi pronunciate dal presidente Usa.

