“Questo è il vostro anno”. Oroscopo 2025, l’astrologo Simon & The Stars avvisa gli italiani e il segno numero uno

Gli italiani, notoriamente appassionati di oroscopi, attendono con ansia ogni anno le previsioni astrologiche. Un’occasione imperdibile per scoprire cosa il cielo ha in serbo per ciascun segno zodiacale. Nel 2025, i movimenti planetari sono davvero significativi e promettono di segnare l’inizio di un nuovo ciclo ricco di trasformazioni. Tra i cambiamenti più rilevanti, troviamo Urano che entra nel segno dei Gemelli, Nettuno che lascia i Pesci per entrare nell’Ariete, Giove che si sposterà in Cancro, e Plutone che, dopo un’assenza di 250 anni, approda in Acquario.

Le previsioni di Simon & The Stars per il 2025 sono un’occasione imperdibile per scoprire cosa riservano i pianeti ai segni zodiacali e per affrontare l’anno con maggiore consapevolezza ma anche con tanta curiosità su amore, fortuna, lavoro e salute. Un anno di cambiamenti per diversi segni zodiacali descritto dal celebre astrologo Simon & The Stars nel libro appena pubblicato. Vediamo nel dettaglio le previsioni segno per segno.

Oroscopo 2025 di Simon & The Stars

Ariete. Il 2025 sarà un anno di riscatto e rinnovamento per l’Ariete, con Plutone che alleggerisce le difficoltà degli anni passati. Il transito di Saturno e Nettuno offre nuove opportunità professionali e personali. Sarà il periodo ideale per ripartire da zero, rivalutando anche le relazioni più vecchie. In amore, i legami esistenti si rafforzano, mentre i single possono finalmente trovare il coraggio di costruire connessioni più genuine. Un periodo di riscoperta del proprio valore e di fiducia nel futuro.

Toro. Dopo un periodo turbolento, il Toro finalmente trova la tanto attesa stabilità. Con l’uscita di Urano dal segno, arriva il momento di consolidare basi solide per il futuro. Le scelte professionali sono orientate alla progettazione a lungo termine, con possibilità di riconoscimenti e successi economici. La seconda metà dell’anno si rivela particolarmente proficua per il lavoro, mentre in amore nuove occasioni si presentano già a gennaio, aprile e ottobre. È il momento giusto per credere nei propri sogni e fare scelte coraggiose.

Gemelli. Per i Gemelli, il 2025 rappresenta una liberazione da quelle tensioni e incertezze che li hanno afflitti negli ultimi anni. Saturno e Nettuno non ostacolano più il loro cammino, aprendo la strada a nuove opportunità. La primavera e l’estate portano una vera e propria rinascita, ideali per prendere decisioni importanti sia nella sfera professionale che in quella personale. In amore, c’è la possibilità di chiudere capitoli che non funzionano e aprirne di nuovi, soprattutto tra maggio e ottobre.

Per il Cancro, il 2025 è un anno di grandi cambiamenti. L’allontanamento di Plutone porta una ventata di freschezza e nuove opportunità. Questo è il momento giusto per realizzare progetti professionali a lungo termine e per dare una svolta alle relazioni amorose. I single sono chiamati a superare paure e incertezze per aprirsi a nuove avventure. Sarà un periodo di trasformazioni inaspettate, ma anche di grandi soddisfazioni personali.



Il Leone ritrova il suo splendore nel 2025, con Urano che non è più in opposizione. È il momento perfetto per pensare al futuro, investendo in nuovi progetti e cercando alleanze professionali che possano portare a successi a lungo termine. In amore, il tema sarà la rigenerazione: le relazioni di lunga data diventano più solide, mentre i nuovi incontri portano freschezza e passione. Febbraio e giugno sono mesi ideali per prendere decisioni importanti, che potrebbero anche tradursi in nuove unioni o inizi di coppia.

