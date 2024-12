Quando si avvicina il Natale, anche la Famiglia Reale Inglese si prepara alle festività, mantenendo una tradizione molto particolare: scambiarsi regali ironici e bizzarri. Con una vita che offre loro ogni genere di lusso e comodità, i doni che i reali si scambiano sono spesso simbolici, spiritosi e inaspettati.

Quest’anno, con le difficoltà di salute affrontate da alcuni membri della famiglia, come Carlo, Camilla e Kate Middleton, l’attenzione si è concentrata sulle tradizioni e sul valore della famiglia. “Re Carlo III e la regina Camilla ospitano un pranzo pre-natalizio a Sandringham, decorando con un approccio eco-sostenibile e coinvolgendo rappresentanti di enti benefici”. Durante le festività, la famiglia reale organizza anche un tradizionale tè della vigilia, una cena formale in abito da sera e partecipa alla messa natalizia.

Meghan Markle, l’assurdo regalo di regalo di Natale a William. I doni bizzarri nella Royal family

William e Kate, insieme ai loro tre figli, preferiscono celebrare in modo intimo prima di unirsi alle celebrazioni più ampie. “Nonostante le difficoltà di salute affrontate, Kate è entusiasta di condividere la magia del Natale con i suoi bambini, decorando e organizzando eventi speciali”. Tra gli aneddoti che hanno fatto la storia degli scambi natalizi reali, spiccano alcuni regali davvero particolari. Ad esempio, nel 2017, quando Meghan Markle entrò a far parte della famiglia, si dice che abbia regalato al principe William un cucchiaio con la scritta “cereal killer”. Alla regina Elisabetta, invece, toccò un piccolo criceto di peluche che canta.

Tra i doni più stravaganti, si racconta che il principe Harry abbia regalato alla nonna un giocattolo “Billy Bass Big Mouth”, il celebre pesce parlante che si attiva con suoni o movimenti. Secondo indiscrezioni, la Regina lo apprezzò così tanto da esporlo a Balmoral.

Kate Middleton, fedele alla vena ironica delle tradizioni familiari, si dice abbia regalato a Harry un kit per costruire “la ragazza ideale”, un dono che risale ai tempi della sua fama di rubacuori, ben prima di conoscere Meghan. Anche Carlo non è da meno. Nel 2007, per il compleanno di Camilla, le regalò una pecora e un montone, due capi di bestiame dal valore di circa 300 sterline. In passato, è riuscito persino a sorprenderla con due pony.

“Harry, lo strano regalo a forma di ‘pesce’ ricevuto dalla famiglia reale che lo ha lasciato senza parole“, è un aneddoto raccontato dallo stesso duca di Sussex nel suo libro di memorie Spare. Nonostante il legame familiare, Harry ammise di non conoscere bene la principessa Margaret, o “zia Margo”. Un episodio curioso si verificò quando Harry ricevette in regalo dalla zia una penna con un pesce di gomma avvolto intorno. “La sua reazione è stata di sorpresa e un po’ confusa di fronte a un dono così inusuale”. Questo momento ha sottolineato l’eccentricità delle tradizioni natalizie della Famiglia Reale, aggiungendo un tocco di stranezza e divertimento agli scambi di regali.

Gli scambi di doni nella Famiglia Reale Inglese non mancano mai di sorprendere, con un mix di umorismo e creatività che mette in evidenza il lato più leggero e giocoso di una delle famiglie più osservate al mondo. Anche quest’anno, tra celebrazioni intime e momenti formali, la tradizione dei regali bizzarri resta uno dei momenti più attesi delle festività.