C’è grande attesa per Kate Middleton, infatti in questi giorni si sta svolgendo uno dei tornei più seguiti a livello globale. La sua salute sta tenendo banco da tempo, a causa della scoperta del tumore, quindi nonostante sia apparsa recentemente in pubblico ci sono seri dubbi sulla sua presenza in questo evento. E si sta già immaginando una sua possibile sostituzione.

Kate Middleton, a causa del suo stato di salute, potrebbe subire una sostituzione in una manifestazione molto amata dagli inglesi ma in generale in tutto il mondo. I riflettori sono tutti su di lei, ma sono già arrivate delle dichiarazioni non del tutto positive, che fanno ipotizzare una sua assenza.

Kate Middleton e la sua salute, potrebbe esserci una sostituzione in un evento atteso

Purtroppo Kate Middleton non è ancora guarita del tutto e la sua salute è sempre da attenzionare. Quindi, la sua presenza in questo evento sportivo di grande rilievo sarebbe fortemente a rischio e la sostituzione potrebbe essere imminente. Visto che sono arrivate delle affermazioni molto chiare.

La presidente dell’All England Lwn Tennis Club, Debbie Jevans, ha rotto il silenzio sulla presenza o meno di Kate Middleton al torneo di Wimbledon: “L’organizzazione rimarrà flessibile su chi consegnerà i trofei ai campioni di Wimbledon. Speriamo che la principessa del Galles possa consegnare i trofei in qualità di patrona del Club, ma la sua guarigione e la sua salute sono la priorità“.

Jevans ha concluso: “Non sappiamo se vedrà i match, anche se è una grande appassionata di tennis. Tutto quello che possiamo dire è che saremo disponibili per ogni sua esigenza“. Quindi, non c’è nessun nome inerente un possibile sostituto, ma ci sarà flessibilità da parte degli organizzatori fino alla fine.