Nelle ore scorse Kate Middleton ha rotto un silenzio che durava a marzo. Lo ha fatto con una lettera alle truppe. “Volevo scrivervi per farvi sapere quanto sono orgogliosa dell’intero reggimento in vista della Colonel’s Review e del Trooping the Colour. Apprezzo tutti coloro che quest’anno per il Trooping the Colour si sono esercitati per mesi hanno dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero impeccabili”.

>>“Adesso mi hai rotto il c***”. L’Acchiappatalenti, Mara Maionchi in lacrime, mai vista così: “Non me lo dovevi dire”. Milly Carlucci costretta ad intervenire sul palco

Kate Middleton ha aggiunto: “Essere il vostro colonnello rimane un onore e mi dispiace molto di non poter venire alla Colonel’s Review di quest’anno. Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento. Spero di essere presto in grado di tornare presto al mio ruolo”. Parole dopo le quali si è scatenato un polverone.





Kate Middleton, parla un testimone

Intanto arrivano indiscrezioni ulteriori. Nel weekend Kate, William e i bambini sono andati nel Norfolk, ad Anmer Hall, nella loro casa di campagna. E ora arriva una clamorosa nuova indiscrezione, stavolta parla un testimone di un negozio alimentare Bakers e Laners ha raccontato l’incontro. L’unica persona, ad eccezione dei familiari più vicini, che ha avuto modo di incontrare la 42enne.

“Il Principe ha comprato delle tortine al cioccolato e zenzero – ha raccontato – Vengono regolarmente, ma spesso nessuno li riconosce. Sono persone semplici e discrete. Qui tutti rispettano l’esigenza di privacy e di vita normale di cui questa famiglia ha bisogno. Quello che posso dire è che Kate sembra stare bene”. Nei giorni scorsi William aveva parlato delle condizioni della moglie.

A chiedere di Kate Middleton e della sua salute al principe William era stato Geoffrey Weaving, un veterano dello sbarco in Normandia. Infatti, la domanda dell’uomo è stata diretta: “Volevo chiederti come sta tua moglie, sta migliorando?”. E la risposta del figlio di Carlo e Lady Diana è stata immediata, senza alcuna esitazione e rassicurante.