William e Kate, dopo la malattia della principessa il settimanale US Weekly porta all’attenzione del pubblico di tutto il mondo nuove indiscrezioni sulla coppia reale. Al centro dell’attenzione c’è William. Intanto è mistero sul tumore che ha colpito Kate, finora infatti Buckingham Palace non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale. La cosa certa è che la malattia è stata scoperta successivamente all’operazione all’addome di gennaio.

La principessa ha poi aggiunto di aver iniziato un primo ciclo di terapie preventive. E di sentirsi in forza nonostante tutto. Nei giorni scorsi aveva parlato della sua salute lo zio. “Mi sono messo in contatto con mia sorella Carole per assicurarmi che mia nipote stia bene. Penso che Kate abbia gestito la situazione in modo eccellente, ha fatto tutto nella maniera migliore ed è stata onesta e trasparente. Sembra che si stia riprendendo, è difficile immaginare che non siano stati colpiti dai tanti commenti e dalle teorie cospirative”.





Kate e il tumore, William cerca di aiutare la moglie in tutti i modi

Quanto a William, Us Weekly rivela che si sentirebbe sempre più impotente e spaventato di fronte alla malattia della moglie. Allo stesso tempo, starebbe cercando di fare il massimo. “William sta cercando di aiutare in tutti i modi Kate e stando sempre con lei. Aiuta i figli con i compiti a casa, cerca di rimanere a casa il pomeriggio e la sera, liberandosi degli impegni di lavoro, per giocare con i figli e coccolarli”.

E ancora: “Il principe avrebbe dovuto fare il suo ritorno in pubblico durante la messa della Pasqua, ma ha preferito rimanere a casa con la principessa Kate e i suoi figli, George, Charlotte e Louis”. Dell’amore di William e delle sue premure aveva parlato anche la principessa durante il discorso nel quale annunciava la sua malattia.

Raccontava: “William è stato una grande fonte di conforto e rassicurazione. Speriamo che comprendiate che, come famiglia, abbiamo bisogno di tempo, spazio e privacy mentre completo il mio trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando sarò in grado di farlo, ma per ora devo concentrarmi sulla mia completa guarigione”.