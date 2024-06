Kate Middleton, l’ultimo aggiornamento di Antonio Caprarica. Sono ormai settimane che si parla delle condizioni di salute della moglie di William. La principessa del Galles a marzo scorso ha annunciato con un video di avere un tumore. Non c’erano stati segnali durante l’operazione all’addome di gennaio, ma in seguito ad alcuni test è arrivata la diagnosi. Kate Middleton sta ora affrontando una chemioterapia preventiva.

Non sono stati resi noti altri dettagli e così quasi quotidianamente ci pensano illazioni e fughe di notizie a rendere il quadro ancora più fumoso. Le indiscrezioni degli ultimi giorni non sono molto rassicuranti. Dopo la segnalazione sulla passeggiata fatta da Kate insieme ai suoi familiari il biografo di corte ha rivelato: “Potrebbe apparire sul balcone di Buckingham Palace come in un negozio qualsiasi del Regno Unito. Noi comunque non lo sapremo mai in anticipo e dobbiamo accettarlo“.

Leggi anche: “Dobbiamo accettarlo”. Nuovo allarme su Kate Middleton, la notizia dal biografo di corte





Le parole di Caprarica su Kate: “Situazione allarmante”

Si è parlato della possibilità di rivedere Kate Middleton alle celebrazioni per il compleanno di Re Carlo del 15 giugno, ma il giornalista Antonio Caprarica ha smorzato i facili entusiasmi: “Parliamo di una cosa molto seria, che riguarda la principessa. La situazione adesso sta in questi termini, non è vero che c’è la certezza che si farà vedere, nessuno può dire se la vedremo al Trooping The Colour. Si tratta delle celebrazione ufficiale del compleanno del Re, che ricorre a novembre. Si suppone che il secondo week end di giugno ci sia il sole a Londra. Io ho fatto circa 25 Trooping The Colour in tutta la mia vita e c’era il sole solo in due o tre casi, però chissà cosa accadrà questa volta”.

“Se ci sarà Kate? – le parole di Antonio Caprarica – Il problema purtroppo è che le sue condizioni sono serie e questo va detto. Naturalmente tutti sperano che lei si riprenda, ma è assolutamente impossibile oggi dire se tra dieci giorni sarà sul balcone o meno. Speriamo davvero che questa favola abbia un lieto fine, questo direi che ce lo auguriamo tutti”.

In una lunga intervista a Oggi l’ex inviato della Rai ha dichiarato: “Da quello che so io, la situazione è effettivamente allarmante. La malattia in realtà potrebbe essere stata individuata a uno stadio un po’ più avanzato di quanto si è lasciato intendere. A Londra ci si chiede, con sempre più insistenza, se non sia il caso di favorire il ritorno di Harry. Il problema è sua moglie Meghan Markle. Per lei la Gran Bretagna è morta, non vuole metterci piede e sta bene negli Stati Uniti. Quindi non sarà semplice convincerla a tornare”.

“Non è più quella di prima”. Kate Middleton, altre terribili voci sulle sue condizioni: “Ormai vive così”