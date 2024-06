Per la prima volta da febbraio, da quando si è sottoposta a un intervento chirurgico per un tumore, Kate Middleton è tornata in pubblico partecipando al Trooping The Colour, la tradizionale parata lungo le vide di Londra per celebrare il compleanno di re Carlo. Nella serata di venerdì, dopo tantissime voci, Kate Middleton ha rotto il silenzio. Lontana dagli eventi pubblici da gennaio, da quando le è stato diagnosticato un tumore, la futura regina sarà presente alla parata.

“Sono rimasta sbalordita da tutti i gentili messaggi di sostegno e incoraggiamento degli ultimi due mesi. Hanno fatto davvero la differenza per me e William e ci hanno aiutato entrambi a superare alcuni dei momenti più difficili”, ha scritto la principessa attraverso i suoi canali social, condividendo una bellissima foto scattata nel 2024 dal fotografo reale Matt Porteous.

“Come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti. Nei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi abbandonarti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il tuo benessere”, dice la principessa. “Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza. Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e permettendomi di prendermi il tempo tanto necessario per guarire”.

Kate Middleton ha cominciato a lavorare da casa e conta di partecipare ad alcuni eventi durante l’estate, ovviamente compatibilmente alla condizione di salute della principessa. Un portavoce del palazzo citato da BBC ha detto che il re Carlo III è “felicissimo che la principessa possa partecipare agli eventi di domani”.

Kate Middleton è tornata in pubblico e appena uscita dalla sua residenza i fotografi hanno immortalato il suo ritorno alla società. Si tratta del primo evento pubblico della principessa da quando a febbraio è stata operata per un tumore. A marzo la notizia della malattia con un inaspettato video in cui la principessa parlava del tumore e chiedeva privacy per lei e la sua famiglia. Oggi il ritorno in pubblico. Il volto stanco e affaticato, ma sorridente, è stato immortalato mentre Kate si trovava in auto insieme alla famiglia.