Charlene di Monaco bacia Alberto davanti a tutti. Nella foto lo strano dettaglio che li inchioda

L’ultimo anno per Charlene di Monaco è stato davvero terribile: l’infezione a naso e gola, il forzato soggiorno in Sudafrica, i vari interventi chirurgici, il ricovero in una clinica svizzera per cinque mesi. “Ho concentrato tutte le mie energie sui miei figli, su mio marito e sulla mia salute perché queste sono le mie priorità”, aveva raccontato in una intervista a Monaco Matin.

Da qualche tempo la principessa ha ritrovato un minimo di tranquillità ed è tornata anche a farsi vedere in pubblico. La prima volta è stata una foto di famiglia in occasione della Pasqua 2022. Charlene di Monaco ha sfoggiato un nuovo look: capelli cortissimi e più chiari, abito a fiori, un tenero abbraccio alla figlia. Tutta la famiglia indossa abiti coordinati chiari, adatti alla primavera e al clima di rinascita della festività.





Charlene di Monaco bacio con il marito Alberto: non sembra presa

Più di recente finalmente Charlene di Monaco ha mostrato al pubblico il suo sorriso, da troppo tempo assente sul suo volto. Ha partecipato alle sfilate della Monte-Carlo Fashion Week, a Monaco, assieme alla piccola Gabriella, entrambe con abiti elegantissimi da sera. Quindi nelle ultime ore è stata la volta del primo viaggio ufficiale in Norvegia: la principessa è riapparsa serena e felice, insieme al marito Alberto e ai figli, i gemelli Jacques e Gabriella. E la tenerezza tra marito e moglie non è mancata. Anche se, a ben guardare, il bacio non è stato un granché.

Il re Harald V e la regina Sonia hanno invitato i reali di Monaco per l’inaugurazione della mostra Sailing the sea of science, all’interno della quale vengono raccontate anche le prime spedizioni alle isole Svalbard, a metà strada tra la Norvegia e il Polo. L’invito del principe Alberto a Oslo non è stato casuale. Per comprenderlo, infatti, bisogna andare indietro nell’albero genealogico della famiglia reale: un suo avo, il principe Alberto I, guidò diverse spedizioni scientifiche, proprio alle Svalbard, tra il 1896 e il 1907.

Tuttavia la grande protagonista di questa trasferta è stata proprio Charlene di Moanco. Finalmente è apparsa felice e in forma dopo i mesi di preoccupazione legati alla sua condizione fisica. Ha colpito un momento di grande tenerezza con il marito Alberto: i due si sono scambiati un bacio in pubblico. La volontà era quella di dimostrare a tutti i detrattori che il loro matrimonio è ancora solido. O almeno, questa era l’intenzione. In realtà, in molti hanno osservato bene le immagini e la principessa non appare affatto “presa” dal trasporto per il marito. E anche l’abbraccio, più che quello tra marito e moglie innamorati, sembra quello tra due vecchi amici.

